プロ野球選手が現役続行へ望みをつなぐトライアウトが１２日、マツダスタジアムで

行われました。



各球団スタッフがスタンドに陣取る中、プロ野球と独立リーグ合わせて３９人が参加。その中に、カープを退団した松山竜平の姿がありました。



２００７年のドラフトでカープに入団した松山。巧みな打撃技術と飛距離でスタジアムを沸かせました。そのキャラクターも魅力でした。ファンに愛された松山ですが、カープから来季契約しない方針を伝えられ、今シーズン最終戦、カープファンに別れを告げました。





■松山竜平 選手「チャンスの場面でそろそろ行かせてくれないかな、あとゲッツー（併殺打）打ったらどうしようと思って。見事３球目にゲッツー、まあ、僕らしいといえば僕らしい」万感の思いで退団しても、その闘志は変わりません。現役続行を決意し、きょうに臨みました。トライアウトは８回の打席機会が与えられました。第１打席、鋭い当たりを放ちます。ファールでしたが、衰えぬ力を見せました。その後は低めの変化球に粘り腰、ライトへのヒットと高い技術を見せました。第３打席には低めの球をとらえ、センターへクリーンヒットを見せました。７回目の打席。高めの球を見逃さず、またもセンターへ。松山は８打席に立ち、４回の出塁という結果でした。■松山竜平 選手「疲れました、素直に疲れました」「打席内容もよかったと思う。いい１日だった。やることはやったんで待つしかない。ワクワクしながら待っておきます」（２０２５年１１月１２日放送）