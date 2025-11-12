¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î1²óÀïÇÔÂà¤â¡ÖºÇÄ¹Èôµ÷Î¥µÏ¿¤ò3¥ä¡¼¥É¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ú¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¥É¥é¥³¥óÆüµ¡Û
ÂìÀîÂèÆó¹â¹»¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤Î¥´¥ë¥ÕÉô¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¸½ºß¤ÏJPDA¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥ó¶¨²ñ¡Ë¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾±ºÈþÐÒ¡Ê¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡Ë¡£¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡¦58¥¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£µ¨¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç305¥ä¡¼¥É¤«¤é308¥ä¡¼¥É¤ËºÇÄ¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û305¥ä¡¼¥É¢ª308¥ä¡¼¥É¤ËµÏ¿¹¹¿·¡ª¡¡¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¹ë²÷²á¤®¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Î¾¾±ºÈþÐÒ¡Ê¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÇºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤òÁè¤¦¡ÖÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡£Á°²ó¤Ï¤³¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡ª¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡£1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3µåÂÇ¤Á¡¢µ¬ÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç·×Èôµ÷Î¥¤Ç¶¥¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ç1µå¤â¥°¥ê¥Ã¥ÉÆâ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥É¥í¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£º¸¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·Ê¿§¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥í¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1µåÌÜ¡¢2µåÌÜ¤È±¦¥×¥Ã¥·¥å¡£¤Ä¤«¤Þ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿3µåÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥Ô¥ó¡Ä¡Ä»Ä¤ê¤Î2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÈô¤Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥í¡¼¤¬¥À¥á¤À¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢2¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï308¥ä¡¼¥É¡¢3¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï304¥ä¡¼¥É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ë¡£ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥µÏ¿¤ò3¥ä¡¼¥É¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Î¿ù»³ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï3¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥É¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢612¥ä¡¼¥ÉÂÐ902¥ä¡¼¥É¤ÇÇÔÀï¡£¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢º£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÆ±´ü¤ÇÆþ¤ê¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÀÐÂ¼·ò¸ç¡Ê¤¤¤·¤à¤é¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¤¬¡¢ÃË»Ò¤ÎÌµº¹ÊÌµé¤Ç¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¼¡¤ÏÈþÐÒ¤ä¤Ç¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤Ï»ä¤â¡ª¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢JPDA¤Î¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤Ã¤¿±º¾å¿¿²µ¡Ê¤¦¤é¤¬¤ß¡¦¤Þ¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò-58kgµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¿¿²µ¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ì¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ÎëÌÚ¿¿½ï¤µ¤ó¤ËÇÔÀï¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´Ö¶á¤ÇÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤³¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÎý½¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾±ºÈþÐÒ¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ï308¥ä¡¼¥É¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç¤Ê¤¼305¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ë¡©¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¤ÇÈëÌ©¤òÂç¸ø³«¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡¡¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê
¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×237¡¢249¡¢243Y¤ÎµÏ¿¤ÇÇÔÀï¤â¡¢25ºÐ¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¥×¥í¤¬Á°¤ò¸þ¤¯ÍýÍ³¡Ú¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¥É¥é¥³¥óÆüµ¡Û
161cm¡¦58Ô¤ÇºÇÄ¹305YÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¢¾¾±ºÈþÐÒ¤ÎÉð´ï¤Ï¡ØÃÏ¥¯¥é¥Ö¡ÜÃÏ¥·¥ã¥Õ¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ª
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û305¥ä¡¼¥É¢ª308¥ä¡¼¥É¤ËµÏ¿¹¹¿·¡ª¡¡¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¹ë²÷²á¤®¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Î¾¾±ºÈþÐÒ¡Ê¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÇºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤òÁè¤¦¡ÖÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡£Á°²ó¤Ï¤³¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡ª¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡£1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3µåÂÇ¤Á¡¢µ¬ÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç·×Èôµ÷Î¥¤Ç¶¥¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ç1µå¤â¥°¥ê¥Ã¥ÉÆâ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥É¥í¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£º¸¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·Ê¿§¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥í¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1µåÌÜ¡¢2µåÌÜ¤È±¦¥×¥Ã¥·¥å¡£¤Ä¤«¤Þ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿3µåÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥Ô¥ó¡Ä¡Ä»Ä¤ê¤Î2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÈô¤Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥í¡¼¤¬¥À¥á¤À¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢2¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï308¥ä¡¼¥É¡¢3¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï304¥ä¡¼¥É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ë¡£ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥µÏ¿¤ò3¥ä¡¼¥É¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Î¿ù»³ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï3¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥É¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢612¥ä¡¼¥ÉÂÐ902¥ä¡¼¥É¤ÇÇÔÀï¡£¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢º£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÆ±´ü¤ÇÆþ¤ê¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÀÐÂ¼·ò¸ç¡Ê¤¤¤·¤à¤é¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¤¬¡¢ÃË»Ò¤ÎÌµº¹ÊÌµé¤Ç¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¼¡¤ÏÈþÐÒ¤ä¤Ç¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤Ï»ä¤â¡ª¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢JPDA¤Î¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤Ã¤¿±º¾å¿¿²µ¡Ê¤¦¤é¤¬¤ß¡¦¤Þ¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò-58kgµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¿¿²µ¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ì¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ÎëÌÚ¿¿½ï¤µ¤ó¤ËÇÔÀï¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´Ö¶á¤ÇÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤³¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÎý½¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾±ºÈþÐÒ¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤ß¤æ¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢JPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ï308¥ä¡¼¥É¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç¤Ê¤¼305¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ë¡©¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¤ÇÈëÌ©¤òÂç¸ø³«¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û
¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡¡¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê
¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×237¡¢249¡¢243Y¤ÎµÏ¿¤ÇÇÔÀï¤â¡¢25ºÐ¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¥×¥í¤¬Á°¤ò¸þ¤¯ÍýÍ³¡Ú¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¥É¥é¥³¥óÆüµ¡Û
161cm¡¦58Ô¤ÇºÇÄ¹305YÈô¤Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¢¾¾±ºÈþÐÒ¤ÎÉð´ï¤Ï¡ØÃÏ¥¯¥é¥Ö¡ÜÃÏ¥·¥ã¥Õ¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ª
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û