学生やファミリーが多く訪れる「星が丘テラス」の4階にあるカジュアルイタリアン「ピッツェリアパージナ 星が丘テラス店」は、ランチやディナーはもちろん、女子会・ママ会・デートなど、幅広いシーンで利用しやすいお店です。



店内にはイタリア製の専用石窯を設置。窯で焼き上げる料理が自慢で、香ばしく仕上がったメニューが並びます。





【ヤリイカの窯焼き】は、釜の中で蒸し焼きにすることで旨味が凝縮された一品。鍋にパスタとたっぷりのチーズをのせて窯焼きにする【ボルケーノ】は、グツグツとチーズがとろける見た目も楽しい人気メニューで、若い女性を中心に長く愛されています。看板メニューはなんといっても“ピザ”。オープン以来、常に時代に合ったおいしさを追求しており、2025年には生地を改良。モチッとふんわり、耳までおいしいピザに進化しました。定番のトマトソースにモッツァレラ、バジルがのった「マルゲリータ フレスカ」や、2種類の味を半分ずつ楽しめる「ハーフ＆ハーフ」など種類も豊富。女性に人気の「サルモーネ（サーモン×トマトソース）」や、4種のチーズを使った「クアトロ・フォルマッジ」も好評です。特に、イタリア直送の水牛モッツァレラを使い、プチトマトとバジルをのせた「D.O.C（ドック）」は、ミルキーでフレッシュな味わいが魅力の一皿です。ランチはパスタまたはピッツァを選べ、前菜・サラダはビュッフェ形式。好みでアルコールドリンクを追加することも可能です。ディナーは人数やシーンに合わせた手頃なコースメニューを用意。席はボックス席、テーブル席、ソファ席があり、ゆったりとくつろげる空間です。＜ランチメニュー＞【「パスタ」か「ピッツァ」が選べるランチビッフェ（前菜・サラダ・ドリンクバー）】（1980円～）＜ディナーメニュー＞【プリフィクス（全6品）】（1人2800円）※2名限定【女性限定コース（前菜6品・パスタ・ピッツァ・ドルチェ盛り合わせ・フリードリンク2時間）】（1人3900円）※3名～【ファミリープラン（前菜盛り合わせ・パスタ・ミニピッツァ２種・ドルチェ・ソフトドリンク飲み放題）】（5980円）※大人2名、子ども2名目安※2025年8月19日時点の情報です