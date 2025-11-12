タレント中丸雄一（42）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、1日のスケジュールについて明かした。

高市早苗首相が午前3時に勉強会を開いた記事を引き合いに、MC垣花正からは「最近、それくらいの時間に早く起きると聞いたんですが」と、中丸に質問が飛んだ。

中丸は「結構早く起きる。めちゃめちゃ早いと朝3時とか」と告白。スタジオにはどよめきに似た声が響いた。とはいえ、「寝るのも早いんですよ」と説明。「ただ年齢とともにだんだん早くなる現象が」とも明かし、笑わせた。

超早起きで行っていることは、YouTube動画の編集だという。「5時に夢中！」に出演する水曜日をタイムテーブルで示した。午前3時起きで編集、9時から風呂、10時からレコーディング、12時にランチ、午後は1時から再びレコーディング、15時から番組関連、18時に終わって夕食、20時からはサムネ（イル編集）、21時に寝るという流れ。「動画編集やるぞっていう日の1日ですね」と説明した。

番組では、動画で欧州を旅行する様子が紹介された。編集だけでなく、撮影や現場での許可取り、BGM選びなども全て1人でやっているという。「1回やり方を覚えると、はまっちゃうんですよ。そうすると午前中、まるっと（時間が）溶けるって感じです」と話していた。