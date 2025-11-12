俳優の國島直希さん（31）が12日、自身のXを更新。結婚とお相手の妊娠を報告しました。

【写真を見る】【國島直希】結婚＆お相手の妊娠を報告「小さな命を授かりました」 ミュージカル『刀剣乱舞』一期一振役のなど出演





國島さんは、Xに「ご報告になります」とコメントし、文章の画像を投稿。【いつも応援してくださっている皆様へ】と題し、「私事で恐縮ではありますが、この度一般の方と結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。そして小さな命を授かりましたことをご報告させていただきます」と、結婚と同時に、お相手が妊娠していることを伝えました。









続けて、「突然の発表に驚かせてしまいましたら申し訳ございません」と配慮し、「未熟者ではありますが、日頃から応援してくださる方々、お世話になっている関係者の皆様への感謝を忘れることなく、より一層の努力を重ねてまいりますので、引き続き温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。2025年11月12日 國島直希」と、綴りました。









國島直希さんは、1994年8月1日生まれ 31歳。A型、岐阜県出身。

2013年『第26回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを獲得。

テレビドラマを始め、映画、舞台などに出演し、ミュージカル『刀剣乱舞』の一期一振役などで知られています。



【担当：芸能情報ステーション】