大規模太陽フレアが連続発生、通信障害やGPSの誤差発生のおそれ

国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）は、11月12日に、太陽面で大規模な爆発現象＝太陽フレアが複数回発生し、地球方向へ大規模なコロナガスが噴出していると発表しました。

コロナガスの一部はすでに地球周辺に到達しており、今後1～2日以内にさらにコロナガスが地球周辺に到達することが予測されています 。

コロナガスは、主に陽子や電子などでできたプラズマの塊で、強い磁場を持っています。

この影響で、GPSの精度低下や短波通信障害、人工衛星への影響などが生じる可能性があります。

3日間連続 「最も規模の大きいクラス」の太陽フレアが発生

NICTによりますと、太陽面の中央付近に位置する「黒点群14274」で、11月9日から11日にかけてXクラスの太陽フレアが発生しました 。

太陽フレアは、X線強度によって、最も規模の小さいものからA、B、C、M、Xの順にクラス分けされており、Xクラスは最も規模の大きいフレアを示します 。今回観測されたXクラスのフレアは以下の通りです。

・11月9日16時35分（日本時間）：X1.7クラス

・11月10日18時19分（日本時間）：X1.2クラス

・11月11日19時04分（日本時間）：X5.1クラス

特に、11日に発生したX5.1クラスの太陽フレアは、この一連の現象の中で最大規模となりました 。

鹿児島の山川に設置された観測機器イオノゾンデでは、大規模な太陽フレアに伴うX線や紫外線の急増で、高度60～90 kmの電離圏D領域で、短波帯の電波が吸収されるデリンジャー現象が観測されました。

高エネルギープロトン粒子の急増を観測

これらの太陽フレアに伴い、人工衛星などが活動している静止軌道（高度約36,000km）では、高エネルギーのプロトン粒子の増加が観測されました 。

高エネルギーのプロトン粒子とは、太陽フレアにともなって、水素原子の核の陽子が高エネルギーに加速され、宇宙空間に高速で飛び出した粒子です。

日本の気象衛星「ひまわり」でも、日本の経度上で高エネルギープロトン粒子が確認されました。

このプロトン粒子は、人工衛星の機器に誤動作を引き起こすなどの可能性があります。地上にいる人間や生物は、地球の磁場に守られているため、直接的な影響はないと考えられていますが、電波障害などが起こる可能性もあります。

コロナガスの地球到来とその影響

今回の大規模太陽フレアに伴い放出されたコロナガスの一部は、日本時間の11月12日8時34分頃に地球周辺に到達しました 。

NICTの太陽風シミュレーションによると、コロナガスの先端の衝撃波が11月12日夜間に地球に到来することが予測されています 。

コロナガスが地球に向かうことで、・GPSを用いた高精度測位システムの誤差増大 ・短波通信の障害 ・人工衛星の運用への影響 が起こるおそれがあります。

NICTは、今後1～2日以内にさらなるコロナガスが地球に到来・通過する可能性があるとして、続報に注意するよう呼びかけています。

