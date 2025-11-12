サイバー犯罪の捜査技術を競う大会 手口は多様化・被害も増加傾向の中…捜査技術の底上げへ 秋田
インターネットを使った犯罪、いわゆるサイバー犯罪の捜査技術を競う大会が県警察学校で行われました。
手口が多様化し被害も増加傾向にある中、県警は捜査技術の底上げにつなげたい考えです。
大会には県内すべての警察署と県警察本部の各部署から合わせて38人が出場しました。
2人1組でインターネットを使った犯罪の解決の糸口や証拠となる記録を見つけ出す速さなどを競います。
今年は8月末時点で23件の相談が寄せられていて、去年の同じ時期と比べ約8倍となっています。
県警が去年、検挙したのは166の事件で、おととしから35件増えています。
インターネット技術の高度化にともない犯罪の手口も多様化していて、対策の強化が喫緊の課題となっています。
大仙警察署 相川健さん
「知識ではわかるんですけれども、いざ実際にやってみるとなるとなかなかうまくいかないっていうのが率直な感想でして、やっぱちょっとこの、これを今後実戦にどういかしていけるかっていうのはやっぱり今後の課題だなっていうのは痛感しました」
大仙警察署 畠山大輝さん
「犯罪もすごいあの複雑ですし巧妙化しているので、その犯人側に負けないように警察で犯人に勝てるように頑張っていきたいと思います」
県警察本部は捜査技術の底上げにつなげたい考えで、不審なメールなどを受け取った際はすぐに警察へ相談するよう呼びかけています。