台風26号は明日13日には沖縄の先島諸島に接近する見込み。明日13日にかけて先島諸島では警報級の大雨となる恐れ。停滞する前線や台風周辺の湿った空気の影響で、沖縄本島地方では11月として記録的な大雨となっている所も。台風26号が温帯低気圧に変わっても長引く大雨に注意。

台風26号北上・前線停滞で沖縄では記録的大雨や竜巻の目撃

台風26号の接近や停滞する前線の影響で、沖縄では大気の状態が非常に不安定となり、断続的に雨が強まっています。

今日12日午後5時までの24時間降水量の最大値は久米島で347.0ミリ(午前6時50分まで)、読谷村で141.0ミリ(午後3時まで)となり、11月としては記録的な大雨となっています。

また、気象庁によりますと今日12日午後4時過ぎに那覇空港から見て南西の海上12キロで、竜巻が目撃されました。





今日12日午後3時現在、台風26号はバシー海峡を東北東へゆっくりと進んでいます。明日13日にかけて台風26号は沖縄地方に接近する見込みで、前線もやや北上するでしょう。14日頃にかけて局地的に雨が強まったり、風の強い状態が続く見込みです。すでに記録的な大雨となり、地盤が緩んでいる所があります。沖縄本島地方では明日13日明け方にかけて土砂災害に警戒してください。先島諸島は明日13日にかけて警報級の大雨となる恐れがあり、台風の進路等によっては暴風となる恐れもあります。大荒れの時間はできるだけ外出を控えてください。明日13日午後には温帯低気圧に変わる見込みですが、低気圧に変わっても沖縄では長引く大雨に注意が必要です。

雨・風・波の予想

〇雨の予想

今日12日午後6時から明日13日午後6時までに予想される24時間降水量(多い所)

沖縄本島地方 80ミリ

先島諸島 100ミリ



その後、明日13日午後6時から明後日14日午後6時までに予想される24時間降水量(多い所)

沖縄本島地方 100ミリ



〇風の予想

今日12日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 東のち南東の風 15メートル (25メートル)

大東島地方 東の風 15メートル (25メートル)



明日13日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 北東の風 20メートル (30メートル)

先島諸島 北西のち北のち北西の風 20メートル (30メートル)



明後日14日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 北東の風 20メートル (30メートル)

先島諸島 北の風 17メートル (30メートル)



〇波の予想

今日12日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

大東島地方 4メートル うねりを伴う

先島諸島 4メートル うねりを伴う



明日13日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 5メートル うねりを伴う

大東島地方 3メートル うねりを伴う

先島諸島 6メートル うねりを伴う



14日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 5メートル うねりを伴う

大東島地方 4メートル うねりを伴う

先島諸島 5メートル うねりを伴う