The Beatlesの2枚組アルバム『アンソロジー』が11月21日に新装発売されることを記念し、上映イベントが11月24日に109シネマズプレミアム新宿にて開催される。

『アンソロジー』は、1995年から1996年に発売された3枚にわたる2枚組アルバム。スタジオのアウトテイクや別バージョンを含むレア音源と未発表のレコーディング音源を年代順に収録した作品となっており、このたび新作『アンソロジー 4』を加えて新装発売される。

本イベントでは、11月26日よりディズニープラス スターで独占配信されるThe Beatlesのドキュメンタリーシリーズ『ザ・ビートルズ・アンソロジー』全9話からハイライト版を上映。なお、本イベントには、『アンソロジー・コレクション』8CDまたは12LPの国内盤日本盤商品購入者から抽選で70名が招待される。応募は専用の応募フォームへ。

