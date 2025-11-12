フォカッチャ・トルタ・フレンチトーストから選べる手作りモーニング 香り高い豆にこだわる隠れ家カフェ
地下鉄「鶴舞駅」から徒歩約10分、住宅街の一角にあるコーヒーカフェ「LMS coffee」。14時まで注文できる【モーニングセット】は、ブランチやランチとしても人気です。
店主手作りのパンが味わえる【モーニングセット】は、【フォカッチャセット】【トルタセット】【フレンチトーストセット】の3種類。セット内容により、サラダ・フルーツ・ヨーグルトなどが付き、栄養バランスも抜群です。
【フレンチトーストセット】では、パンにフォカッチャを使用。バターや牛乳を使わず仕上げており、ここでしか出会えない優しい味わいのフレンチトーストを楽しめます。
さらに、【モーニング プラスワンメニュー】で自分好みにアレンジも可能。【半熟玉子】や【チキンナゲット】などを追加したり、【フレンチトーストセット】に【フォカッチャ】をプラスして食べ比べを楽しむこともできます。
コーヒー豆にもこだわり、「シングルオリジン（単一産地）」の豆を常時4～5種類販売。その場でドリップして味わうことも、自宅用に豆やドリップバッグとして購入することもできます。
イートインは15時まで利用可能。ドリンクのテイクアウトもできるため、店内でゆっくり食事をしたあとに持ち帰ったり、散歩の途中に立ち寄るなど、さまざまなシーンで楽しめます。
〈モーニングメニュー〉
【フォカッチャセット】（ドリンク代＋250円）
【トルタセット】（ドリンク代＋500円）
【フレンチトーストセット】（ドリンク代＋700円）
〈ドリンクメニュー〉
【ブレンドコーヒー】【アイスコーヒー】
【アイスコーヒーコールドブリュー】（各450円）
【本日のスペシャルコーヒー】【カプチーノ】
【MIXフルーツジュース】（各500円）
【ラテ】【ソイラテ】
【アイスラテ】【アイスソイラテ】（各550円）など
※2025年8月15日時点の情報です