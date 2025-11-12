地下鉄「鶴舞駅」から徒歩約10分、住宅街の一角にあるコーヒーカフェ「LMS coffee」。14時まで注文できる【モーニングセット】は、ブランチやランチとしても人気です。



店主手作りのパンが味わえる【モーニングセット】は、【フォカッチャセット】【トルタセット】【フレンチトーストセット】の3種類。セット内容により、サラダ・フルーツ・ヨーグルトなどが付き、栄養バランスも抜群です。





【トルタセット】の“トルタマルゲリータ”は、イタリアの伝統的な菓子。少しかためのパウンドケーキのような食感で、ブルーベリージャムやホイップクリームを添えて味わうのがおすすめです。【フレンチトーストセット】では、パンにフォカッチャを使用。バターや牛乳を使わず仕上げており、ここでしか出会えない優しい味わいのフレンチトーストを楽しめます。さらに、【モーニング プラスワンメニュー】で自分好みにアレンジも可能。【半熟玉子】や【チキンナゲット】などを追加したり、【フレンチトーストセット】に【フォカッチャ】をプラスして食べ比べを楽しむこともできます。コーヒー豆にもこだわり、「シングルオリジン（単一産地）」の豆を常時4～5種類販売。その場でドリップして味わうことも、自宅用に豆やドリップバッグとして購入することもできます。イートインは15時まで利用可能。ドリンクのテイクアウトもできるため、店内でゆっくり食事をしたあとに持ち帰ったり、散歩の途中に立ち寄るなど、さまざまなシーンで楽しめます。〈モーニングメニュー〉【フォカッチャセット】（ドリンク代＋250円）【トルタセット】（ドリンク代＋500円）【フレンチトーストセット】（ドリンク代＋700円）〈ドリンクメニュー〉【ブレンドコーヒー】【アイスコーヒー】【アイスコーヒーコールドブリュー】（各450円）【本日のスペシャルコーヒー】【カプチーノ】【MIXフルーツジュース】（各500円）【ラテ】【ソイラテ】【アイスラテ】【アイスソイラテ】（各550円）など※2025年8月15日時点の情報です