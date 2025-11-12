【あの頃、テレビドラマは熱かった】#14

「連ドラの王様+お笑い怪獣+恋愛の神様」でも視聴率30%超えならず

「すいか」（2003年／日本テレビ系）

「15年」ともなるとさすがに“平成”も馴染んできた2003年。ドラマは1月期のTBS系日曜劇場「GOOD LUCK！！」が平均視聴率30％超え（最終回は驚異の37.6％）を叩き出し、キムタクのパイロットコスプレの強さを見せつけた。この年は他に唐沢寿明の「白い巨塔」や松嶋菜々子＆福山雅治の「美女か野獣」が数字的にはメジャー。でも、視聴率ではそれらの半分にも届かなかったのに、今でもドラマ好きの心を捉えて離さない名作がある。

日本テレビ系土9の7月クールに放送された「すいか」だ。主演は小林聡美（60）。当時38歳にしてGP帯の連ドラ単独初主演だった。どこか開き直った雰囲気で“ふてぶてしさ”と“かわいげ”が同居する彼女が演じた主人公は、社会のしがらみにがんじがらめになって行き詰まった信用金庫職員の基子。

小泉今日子扮する同僚の“馬場ちゃん”が3億円を横領して逃亡するところから物語が始まる。ぶっとんだスタートだが、メインは基子が転がり込んだ“ハピネス三茶”という賄いつき下宿での暮らし。エロ漫画家の絆（ともさかりえ）、大学教授の夏子（浅丘ルリ子）、大家のゆか（市川実日子）ら個性的な住人たちとの日常、そして逃げるキョンキョン--。

90年代から“ほぼジャニーズ劇場”だった土9が、2000年代に入って“J頼み”からの脱出を模索していたような時期。そんな中でも、この企画は違和感があった。でも、せんべいの粉がちらばらないように“吸いながら”食べる小林聡美を見て「アイドル俳優には絶対出せない味」を感じ、虜（とりこ）になったのは僕だけではなかった。

脚本を担当した木皿泉は向田邦子賞を受賞、多くのドラマ好きの“フェイバリット”となり、今も愛され続けている。

ヒューマンコメディーのくくりに入るんだろうし、今ならシスターフッドなんてのもハマるかもしれないけど、そんなキャッチーな短い言葉で表したくない独特の世界。共感や笑いや感動の押し売りはなく、大きな事件はなくても（そりゃ同僚の横領は大事件だけど）、日常を丁寧に紡いでいく。生きづらさを押し出すわけでも“繊細さん”を礼賛するわけでもなくて、ただハピネス三茶とその周辺の人物が、いそうでいない、いなさそうでいそうな絶妙なキャラとして描かれる。そして僕らは“人間は怖くも悲しくも面白い”ってことに気づかされるのだ。

そんなドラマを作ってみたいと思う制作者は、今もきっといる。この秋始まった「ぼくたちん家」には、その志をほんの少し感じる。言いたいことは山ほどあるけど、それは別の機会に。

（テレビコラムニスト・亀井徳明）