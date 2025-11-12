山形県内では連日クマの出没が相次ぎ、ことし発生した人的被害は12件と過去最多となっています。こうした中、”首を守りながらのうつぶせ姿勢”が重症化を防ぐことが専門家の調査でわかりました。



異常なペースで続く、クマの出没。県内では12日も東根市や村山市の市街地などでクマが目撃されました。

目撃件数は11月9日現在、2257件で、これまで過去最多だった2020年1年間の”3倍”に迫る数となっています。人的被害も11日現在12件に上り、県が統計を取り始めた1977年以降、過去最多です。

クマと遭遇する危険性が例年になく高まっている中、襲われた際に有効とされているのが、両手で首を守りながらのうつぶせになる”防御姿勢”です。





県猟友会悪七美男副会長「すぐ横からクマが出てきたら首に手を当ててうつぶせに。引っかかれても頭は大丈夫。クマはかみつくことはまれ。爪で引っかいてくる」環境省も呼びかけているこの”防御姿勢”が、統計上も重症化を防ぐ上で有効だったことが秋田大学の調査でわかりました。調査を行った秋田大学大学院の石垣佑樹医師に話を聞きました。秋田大学大学院・整形外科石垣佑樹さん「2023年度に北秋田市民病院に勤務していたが当時、1日で6人、クマに襲われた人が受診してきた日があった。重症化して大学病院に搬送される人がいた一方、防御姿勢をとることで重症化を防げた人がいた。防御姿勢というものがあるが有効性について研究したものがなかったので研究を始めた」石垣さんらは、クマによる人的被害が深刻だった2023年度に秋田県内で被害に遭った70人を調査しました。その結果、顔を攻撃された人の割合は55.7％、手や腕は54.3％、頭は44.3％と上半身にけがが集中していたことが分かりました。これは、クマが攻撃や威嚇をする際、「立ち姿勢」になるため狙われやすいといいます。複数箇所を骨折した重症者は23人で、このうち11人に顔面まひなどが残り、2人は調査期間中、社会復帰できていませんでした。一方、両手で首を守ったりうつぶせになったりする防御姿勢をとった7人は手や腕のけがなどはあったものの、全員、重症化を免れたといいます。秋田大学大学院・整形外科石垣佑樹さん「防御姿勢、もしくは防御姿勢に準じるような姿勢をとれた人は重症化に至らなかった。クマと遭遇した際、とっさの攻撃を避けるためには有効な手段」県内でも10月、飯豊町の83歳の女性がクマに襲われた際、防御姿勢をとって重症化を免れていました。伊藤キミ子さん「クマがヒャーっと来た。 クマが来た時は防御姿勢をとろうとみんなが言っていたので、あっと思い出してとっさにやった。うつぶせにならず起きていたら酷くやられたかもしれない」秋田大学大学院・整形外科石垣佑樹さん「秋田県では病院に運ばれてくる患者はかなり悲惨な状況で運ばれてくることが多いのが医療現場にいて思うこと。クマと至近距離で遭遇してしまったときはクマの攻撃を避けることが難しいと言われているので攻撃を受けたときに重症化しないような姿勢をとるということが大事」調査では、襲われた人のおよそ6割が住宅地や市街地といった”人の生活圏内”だったこともわかりました。クマと遭遇する危険性が高まっている中、石垣さんは、両手で首を守りながらのうつぶせになる”防御姿勢”で命を守ってほしいと呼びかけています。