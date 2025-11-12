お笑いタレント・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんなが１２日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開した。

インスタグラムで「３５ｔｈ誕生日 昨日で３５歳になりました。はや！！！親になってはじめての誕生日。誕生日だ〜！なんてはしゃいでいられないくらい毎日が慌ただしくて、そういえば明日か。で迎えた誕生日でしたが変わらず仕事終わりにケーキを買ってきてくれたり、久しぶりに夫婦２人で１日過ごす時間を作ってくれてゆうたくんに感謝 のんびりランチして、やっと国宝観に行けて、合間にカラオケして、大好きなお店でディナー 結局子供の話ばかりでもう会いたいなーって帰って楽しい誕生日でした」とコメントし、二人で食事を楽しむ様子を披露。「理想通りにはいかない泣いて怒ってばかりの日々だけど成長していけますように！お祝いしてくれたみなさんいつもありがとうございます！！ワカチ子ちゃんもスクスク１０ヶ月を迎えました 最近は拍手と首を傾げて笑って誤魔化すを覚えました！かわいい！」と近況をつづり、家族３人でのショットも披露した。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう これからも素敵な女性、ママでいて下さい」「ワカチ子ちゃん１０ヶ月早いね ママ、無理なくだよ〜」「ゆってぃご夫婦、大好きです」などのコメントとともに、多数のいいねが寄せられている。