桜田ひより、“父”との2ショットに反響「素敵親子写真」「最高に可愛い」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが12日までに更新され、桜田と北村一輝の“親子”写真が公開された。
【写真あり】素敵親子写真！桜田ひより、“父”と2ショット
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。北村は、結以の父で日本有数の製薬会社の社長・慶志を演じる。
公式アカウントは「過去の結以（桜田ひより）＆慶志（北村一輝）」とつづり、黒髪の桜田と“父”北村が寄り添う2ショットを公開。「それにしても黒髪結以が可愛すぎる」とかっこ書きで添えた。
この投稿には「笑顔が最高に可愛い」「素敵親子写真」「こんな可愛い娘居たらそりゃ心配だ」「結以ちゃん黒髪似合う」「スタッフ様の心の声（括弧書き）全くの同感」といった声が寄せられている。
【写真あり】素敵親子写真！桜田ひより、“父”と2ショット
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。北村は、結以の父で日本有数の製薬会社の社長・慶志を演じる。
この投稿には「笑顔が最高に可愛い」「素敵親子写真」「こんな可愛い娘居たらそりゃ心配だ」「結以ちゃん黒髪似合う」「スタッフ様の心の声（括弧書き）全くの同感」といった声が寄せられている。