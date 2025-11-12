『呪術廻戦』キャラ特別映像【完全版】解禁 伏黒恵・五条悟・禪院直哉・乙骨憂太ら6人登場
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）キャラクター特別映像【完全版】が解禁された。虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太…本作の主要登場人物６人の特別映像を繋いだ1本の映像になっている。
【動画】伏黒恵・五条悟・禪院直哉・乙骨憂太…6人登場の『呪術廻戦」完全映像
これまで第1弾〜第6弾まで解禁してきたキャラクター特別映像。これらを繋ぎ、1本の映像にした【完全版】の映像で、虎杖悠仁、伏黒恵、五条悟、脹相、乙骨憂太それぞれの名シーン、名バトルが散りばめられ、さらに先日の情報解禁で大きな話題になった禪院直哉のバトルシーンもキャラクターボイスと共に映し出されている。
「渋谷事変」、そして新章「死滅回游」で激闘を繰り広げる、各キャラクターの魅力を感じられる映像に仕上がっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
