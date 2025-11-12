釈由美子、9歳一人息子の“本音”を聞き収録中に号泣「ごめんね…本当そうだよね」
俳優の釈由美子（47）が、11日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。9歳息子の本音を聞き、号泣した。
【写真】9歳の誕生日を迎えた長男との2ショットを披露した釈由美子
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。息子は現在、9歳の小学3年生。この日のテーマを「令和の一人っ子育児」とし、MCの藤本美貴と横澤夏子とともにトークを展開した。
番組スタッフが、釈の息子にアンケートを実施した。「ママが起こってる時、どう思ってる？」という質問に対し、息子は「早く怒るの終わらないかなと思っている」と回答した。
それを聞いた釈は突然、顔を両手で覆って号泣。涙声で「ごめんね…本当そうだよね」とつぶやき。「そう思われてたんだ…」「すごい怒りすぎかも」と涙が止まらず、藤本と横澤が驚いた。
いきなり号泣＆反省する様子に、藤本は「絶対そんなことないと思います」ときっぱり。ふと隣を見ると、なぜか横澤ももらい泣きしており、「なんで泣きそうになってんの？」とツッコミを入れた。
横澤は「一生懸命子育てされてるんだろうなって感じて。だってこの一言、結構面白いアンケートじゃないですか！笑ってると思ったら泣き出したと思って…」と、こちらも涙声で説明。藤本は爆笑していた。
気を取り直し、釈は「自分の思いでぶつけて、怒りすぎちゃったかなと思って…」としみじみ。藤本から「（怒られているときの）息子の顔はどんな顔？」と聞かれ、「ちゃんと響いてる感じ」「やさしいお母さんになんなきゃ」と答えた。藤本と横澤は「そんなことないよ」「しっかりちゃんと誠心誠意伝えたいことがあって、怒ってるわけですからね」とフォローしていた。
【写真】9歳の誕生日を迎えた長男との2ショットを披露した釈由美子
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。息子は現在、9歳の小学3年生。この日のテーマを「令和の一人っ子育児」とし、MCの藤本美貴と横澤夏子とともにトークを展開した。
番組スタッフが、釈の息子にアンケートを実施した。「ママが起こってる時、どう思ってる？」という質問に対し、息子は「早く怒るの終わらないかなと思っている」と回答した。
いきなり号泣＆反省する様子に、藤本は「絶対そんなことないと思います」ときっぱり。ふと隣を見ると、なぜか横澤ももらい泣きしており、「なんで泣きそうになってんの？」とツッコミを入れた。
横澤は「一生懸命子育てされてるんだろうなって感じて。だってこの一言、結構面白いアンケートじゃないですか！笑ってると思ったら泣き出したと思って…」と、こちらも涙声で説明。藤本は爆笑していた。
気を取り直し、釈は「自分の思いでぶつけて、怒りすぎちゃったかなと思って…」としみじみ。藤本から「（怒られているときの）息子の顔はどんな顔？」と聞かれ、「ちゃんと響いてる感じ」「やさしいお母さんになんなきゃ」と答えた。藤本と横澤は「そんなことないよ」「しっかりちゃんと誠心誠意伝えたいことがあって、怒ってるわけですからね」とフォローしていた。