【特集】飛躍を誓う18歳 現役高校生マスクマンの“素顔”に迫る 夢を現実にした異色の新人レスラーが歩む唯一無二の道 秋田
先週は、還暦目前でリングに復帰した大ベテランでしたが、12日は、18歳の現役高校生で覆面レスラーという、異色の若手選手を紹介します。
なぜプロレスラーを、そして、なぜマスクマンを志したのか？
プロレスなら掟破りですが、このフレーズ…言わせてください。
覆面レスラーの“素顔”にカメラが迫りました。
■夢を現実にした異色の新人レスラー
ステージ上で
「4歳の少年がプロレスラーになりたいと思って今夢を叶えましたので」
「アニメとかって会えないじゃないですか…プロレスラーは現実なんで」
授業中みた夢を語る
「危ないじゃないですか、バックドロップって。やられる側だったんですけど。本当にマットに直角に刺さって… バーンと起きたら教室だった。 生きててよかった」
記者
「夢もプロレス…」
「でしたね…」
夢が、現実に。羽根を広げて、リングに舞う。
地元からの応援を背にして、活躍を誓います。
抱負語る
「秋田県民の一員として、これから世界に向かって夢を叶えて、叶え続けていきたいなって思ってます」
覆面・高校生・プロレスラー！
異色の新人レスラー、まもなくふるさとの大舞台へ。
唯一無二の道を歩む18歳の、素顔に迫りました。
■今年7月にデビュー 秋田の子どもたちにPR
ネイガー
「ジュエル・バード選手～どうぞ～！」
ジュエル・バード選手
「お願いしまーす！」
ネイガー
「来た来た来た！拍手！自己紹介してもらおうかな」
ジュエル・バード選手
「こんにちは！秋田市出身、現役高校生プロレスラーのジュエル・バードです！よろしくお願いしまーす！」
千葉県に拠点があるプロレス団体 JTOから、今年7月にデビューした、ジュエル・バード選手18歳。
ジュエル・バード選手
「本当に夢に向かって頑張ったら 夢は叶うということを、自分18歳ですけど体現しましたので、ここにいるお子さんたちも夢に向かって頑張ってほしいなって強く思います」
子どもたちの姿も目立った秋田市・土崎地区でのイベント「土崎みなと夜市」の会場に、ゲストとして招かれていた、ジュエル・バード選手。
団体にとっても自身にとっても、初めてとなる、秋田での大会開催が正式に発表された直後だったことから、地元代表選手として、そして、広告塔として、宣伝活動にも励みました。
子どもにPR
「お兄さん今高校生なんだけど、 プロレスラーやってるの。戦ってて」
幼い頃からの夢を叶えたという経験が伝わることを願い、子どもたちにも、しっかりとPR。
子ども
「がんばれJTO～」
ジュエル・バード選手
「ありがとう！」
「100人、200人、もっと来ていただいて、満員札止めというかたちで“秋田初凱旋”させていただきたいなと思っております」「自分秋田大好きなので、その大好きな秋田で試合をさせていただけるということは、とてもうれしいことなので、とても気合が入ってます」
■Jewel Bird History～唯一無二の道～
2007年、秋田市で生まれたジュエル・バード選手。
プロレスが大好きだった父、それを受け継いだ兄の影響でプロレスに夢中でした。
特に夢中になり、憧れたのは、マスクマンという存在です。。
ジュエル・バード選手
「小さい頃からマスクの絵を描いたり。仮面ライダーとか憧れるじゃないですか。自分はその感覚でマスクマンに 憧れていたので。これはもうマスクマンになるしかないなと」
足の速さは同世代でピカイチだった、ジュエル・バード少年。
運動の経験は、サッカー。
そして、器械体操を、幼い頃から続けていました。
今年7月のデビュー戦では、持ち味である高い身体能力を余すことなく見せつけ、観客を沸かせた、ジュエル・バード選手。
自身をプロレスの道へといざなった団体の代表・TAKAみちのく選手と対戦し、存在感を放ちました。
ジュエル・バード選手
「プロレスラーになったというのは、夢でもあったんですけど、もちろん。通過点だと思っているので」「今所属している団体で上に行きたいですし、もっとプロレスの中でも上の方に行って。自分を見て、 子どもが、自分が小さい頃に憧れていたように、憧れの気持ちを持って。将来プロレスラーになってくれたら、それはもう本当にうれしいです」
夏・冬の長期休みを使って団体の拠点がある千葉でトレーニングを重ねた結果、デビューしたジュエルバード選手。
現在は、土日や祝日に全国各地を飛び回り、様々な会場で試合を重ねていて、先月には、歴史ある団体 新日本プロレスのリングにも上がりました。
プロレス界で頂点に立つための経験を着々と積んでいますが、18歳としての「本業」も、怠りません。
■同級生の目に映るマスクマンの“素顔”は？
お休みの日はプロレスラー。
しかし、平日は、モリモリとお昼ご飯を食べる、ごく普通の高校3年生。
同級生は彼を、「すげぇ奴」として尊敬し、「明るい奴」として親しみます。
同級生・阿部大我さん
「やること全部ちゃんと頭の中でイメージして着実にこなして… で、普通に学校来て。普通にすげぇなって思ってますね、いつも」
同級生・五十嵐康平さん
「常に明るいです、暗いところは あんま見たことないです」「性格がファイトスタイルにも出るような、明るいレスラーとしてテレビとかで活躍してるところを観たい、です。 名前の通り、羽ばたいてほしいです」
記者
「何か見ながらしゃべった？」
一同
「（苦笑）」
ジュエル・バード選手
「授業行きましょう」
学業も試合もこなす、“高校生プロレスラー”を名乗れる期間は、あとわずか。
来年春には学び舎を巣立ち、夢だったプロレスに専念する決意を固めています。
■思い出の場所で身体づくり ふるさとでの初めての大会へ
10年先、20年先、あるいはそれ以上先までプロレスラーを続けるためには、ケガに負けない身体づくりにも励まなければなりません。
秋田市内のスポーツジムで、去年から取り組んでいるのは、筋力を高めるためのトレーニング。
実はこの施設、ジュエル・バード選手が幼い頃、器械体操を学ぶために通っていた場所です。
その思い出の場所で、プロレスラーとしての身体づくりをサポートするのは、器械体操の指導もしていた、施設のベテランスタッフ、嵯峨隆さん。
秋田アスレティッククラブ・嵯峨隆さん
「お兄ちゃんと来たんだやな。4歳から体操やるってことで私が担当して。選手コースの前の育成コースで、この通りやんちゃでわんぱくな。 でも心は優しいんですけど、すぐ教えればできたり。バク転できたり」
幼い頃からプロレス好きだとは知っていたものの、本当にその道に進んで驚いたと話した嵯峨さんは、施設から、秋田から羽ばたつ“教え子”の活躍に、大きな期待を寄せています。
嵯峨さん
「アスレで体操やってたスキルをね、ぜひプロレス、空中殺法！生かしてほしいなと。 トリッキーな動きで相手を翻弄して、チャンピオンベルトを巻いてください」
ジュエル・バード選手
「持ってきます！頑張ります」
子どもたちが憧れるヒーローにふさわしいような、強く、明るく、笑顔を絶やさないレスラーを目指します。
ジュエル・バード選手
「今一番楽しいですね。でも今は今で青春してますけど、 今後、来年から高校卒業しても 自分はずっと青春して、プロレスで青春していきたいなって思ってるので。今は今、来年からはまた来年からで、何か楽しいことを見つけていきたいなと思います」
新たな夢に向けて飛躍を誓うジュエル・バード選手は、次の日曜16日に、ふるさと秋田での初めての大会に臨みます。