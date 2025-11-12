ボートレース徳山のPR隊が12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、16日から21日まで行われる開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」をアピールした。

グランプリへ向けても大事なレースとなる周年記念競走にトップレーサーが顔をそろえる。Wドリーム戦となる今節、初日第12Rクラウンドリームには地元・山口の白井英治（49）に毒島誠（41＝群馬）、西山貴浩（38＝福岡）らが出場し、2日目第12Rすなっちドリームには馬場貴也（41＝滋賀）、峰竜太（40＝佐賀）、佐藤隆太郎（31＝東京）らが出場する。

周南市ボートレース事業局の伊上慎一次長は「まるがめG1を走った豪華メンバーに加えて毒島選手も参戦するので、好レースが期待できると思います」と話した。

キャンペーンレディーの益田あゆみは「地元の大峯豊選手と海野康志郎選手に注目しています。ここで好走して年末、白井選手と住之江に行ってほしい」とPRした。

場内では初日16日にアメリカをテーマにしたイベントを実施。ステーキのふるまい（先着200人）やアメカジ古着のフリーマーケットなどを行う。売り上げ目標は63億円。