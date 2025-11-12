【シェイクシャック】200円の寄付でシェイク無料チケットがもらえるよ〜！13日から4日間限定。

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack（シェイクシャック）」では、2025年11月13日から16日の4日間、日本上陸10周年を記念したチャリティ企画「Great Japanese Shake Sale（グレート ジャパニーズ シェイク セール）」を実施します。

東日本大震災で被災した子どもたちを支援

アメリカで始まったチャリティプログラムを、日本独自の形で展開。だれでも気軽に参加できる寄付活動として、寄付をする人も支援を受ける人も、シェイクを通じて人と社会をつなぐ想いを込めたといいます。

店頭の有人レジで200円を寄付した人に、「クラシックシェイク Sサイズ」と交換できるシェイクチケット1枚をプレゼント。1人何回でも参加可能です。

・クラシックシェイク

注文を受けてから専用ミキサーで材料を混ぜ合わせ、できたてのシェイクを提供。ベースのフローズンカスタードは店内で丁寧に仕上げ、なめらかでクリーミーな味わいです。

フレーバーはバニラ、チョコレート、ストロベリー、ブラック＆ホワイト、キャラメル、ブラックセサミ、コーヒーの全7種。

Sサイズの価格は682円です。

寄付金は、東日本大震災で被災した地域の子どもたちの「学び」と「自立」を支援する公益社団法人ハタチ基金に寄付されます。

チケットの利用期間は11月14日から12月31日まで。

チケットは店内飲食・テイクアウト限定で、デリバリーサービスには使えません。再発行はできないほか、換金や転売、払い戻しは不可です。

※価格は税込です。

