アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は12日、今年2度目の日本大会となる16日開催予定「ONE173」（有明アリーナ）の直前記者会見を実施。K―1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（team VASILEUS）が意気込みを語った。

元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に敗戦から8か月。再起とONE2勝目を懸けて強打とタフネスを武器としているデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）とマッチメークされた。

今回はキャリア初のケージでの試合となるが「このキャリアで初めての経験ができるっていうのがすごい楽しみ。ケージを想定した練習もしてきたんで大丈夫だと思うので、ケージを楽しもうと思います」と初のケージ戦を楽しみにした。

そしてONE日本大会では2連敗中の武尊。「まだ日本大会では勝ててないので、日本のファンの皆さんの目の前で最高の勝ち方で勝ちます。盛り上げます」と誓った。

会見終了後には超接近のフェースオフを見せた。