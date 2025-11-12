オペラ「グロウリップティント」にクリスマス限定の2色が出たホリデーシーズンにぴったりのカラーは今だけ。

イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2025年11月12日から「グロウリップティント」の新色2色を販売中。また、公式オンラインストアでは限定2色がセットになった「クリスマスボックス」も登場しています。

きらめきとアンニュイな儚さが同居する"月の光"をイメージ

「グロウリップティント」は、グロスいらずでぷるんと水光ツヤが叶う、ティント処方のリップスティック。鏡を見ずに塗れるほどストレスフリーな使い心地と、透け感あふれる美しい発色が特長です。

今回登場するのは、冬らしい深みのあるカラーと繊細な輝きの"ムーンプリズムラメ"を掛け合わせた2色。

・限定色 408ルミナスレッド

ダークニュアンスのレッドに、繊細なラメがきらめく"抜け感のある赤リップ"です。

・限定色 409ムーンリットベージュ

多色ラメがちりばめられた、ヌーディーな血色ベージュです。

各色1980円。

全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインストアで販売しています。

さらに、イミュ公式オンラインストアでは、「408 ルミナスレッド」と「409 ムーンリットベージュ」がセットになったクリスマスボックスが数量限定で登場。

夕暮れ前の‟夢見心地の月空"をイメージした空色に、ゴールドチャームをあしらったパッケージで特別感アップ。ホリデーシーズンにぴったりのデザインです。

価格は3960円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部