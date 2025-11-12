開会中の参議院予算委員会で、高市総理と国民民主党の榛葉賀津也幹事長との間で物流業界についての論戦が繰り広げられ、高市総理が高市家の“悲惨な状況”について語る一幕があった。

【映像】高市家の“悲惨な状況”に起こった笑い（実際の映像）

榛葉幹事長は12日の予算委員会で、トラックドライバーの労働問題について取り上げた。榛葉幹事長が「総理はテレビショッピングとかネットショッピングをやったことありますか」と尋ねると、高市総理は「例えば、私が履いている靴はネット通販で買っておりますし、下着などもそうでございます。テレビ通販はうちの夫が知らない間に注文していて、まだ開けてもいない箱があるとか、決して使わないものが放置されているとか、『振り込んできてくれ』とか

悲惨な状況になっております」と答えた。

これに対し、榛葉幹事長は「買いたくなる理由の一つが、最後の殺し文句で『金利手数料無料、送料無料』とあるんですね。送料無料じゃないんですね。生身の人間がハンドル持って一生懸命運んでくださっている」と述べ、物流業界のいわゆる2024年問題やトラックドライバーの所得や長時間労働の改善について訴えた。

金子恭之・国土交通大臣はドライバーの賃上げを妨げている一因にトラック運送業界の多重取引構造をあげ、「多重取引構造の是正をはかり

ドライバーの確実な賃上げのための取引環境の整備を進めていく」と答えた。

（『ABEMA NEWS』より）