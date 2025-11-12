「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限6637枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6637枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6637( 5137)
ソシエテジェネラル証券 2921( 2921)
楽天証券 2681( 1571)
三菱UFJeスマート 1336( 1272)
SBI証券 2631( 1057)
松井証券 270( 270)
マネックス証券 150( 150)
フィリップ証券 147( 147)
日産証券 114( 114)
インタラクティブ証券 55( 55)
バークレイズ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
野村証券 2000( 0)
UBS証券 500( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 117429( 117429)
ソシエテジェネラル証券 47378( 47378)
SBI証券 56041( 24839)
楽天証券 36762( 16628)
松井証券 15942( 15942)
バークレイズ証券 11427( 11427)
サスケハナ・ホンコン 7427( 7427)
日産証券 6900( 6900)
三菱UFJeスマート 9634( 6090)
ビーオブエー証券 4013( 4013)
マネックス証券 3763( 3763)
JPモルガン証券 3246( 3246)
ゴールドマン証券 2228( 2228)
モルガンMUFG証券 1278( 1278)
フィリップ証券 891( 891)
みずほ証券 841( 841)
インタラクティブ証券 800( 800)
UBS証券 704( 704)
BNPパリバ証券 670( 670)
野村証券 423( 423)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 32( 24)
フィリップ証券 22( 22)
マネックス証券 18( 18)
楽天証券 59( 17)
SBI証券 58( 14)
松井証券 11( 11)
JPモルガン証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース