今年完成の758メートルの橋が崩落　中国・四川省　高層ビルが解体中に崩落…住宅や車両140台に被害、去年も事故　モスクワ

中国でカメラが捉えたのは、巨大な橋が崩落する瞬間です。

橋を支えるコンクリートの支柱が次々と崩れ落ち、舞い上がる砂ぼこりの中に消えました。

ドミノ倒しのように崩れ落ちる支柱。

その瞬間を現場に居合わせた多くの人たちがカメラに収めていました。

事故が起きたのは11日、現場は中国南西部にある四川省です。

崩落した橋は全長758メートル。

四川省の中心部とチベットを結ぶ国道で、2025年初めに完成したばかりでした。

橋の下には崩れ落ちたコンクリートのがれきが広い範囲にわたって散乱。

橋の一部が崩落した原因について、ロイター通信は地元当局の話として、「前日から現場近くの斜面に亀裂が入り、山の地形に異常が見つかったため、国道は全面通行止めにした」と報道。

そのうえで、翌日に山の状況が悪化し、「土砂崩れが発生したため橋の一部が崩落したとみられる」と報じています。

この崩落事故による死傷者は確認されていないということです。

一方、ロシアのモスクワでは、高層ビルの解体作業中に建物の一部が崩落。

高層ビルの最上階から崩れた建物の一部は、激しい衝撃音とともに地上に落下しました。

事故は11日正午ごろ、モスクワの中心部から25kmほど離れたクラスノゴルスク市の屋内型スキーリゾート解体工事現場で起きました。

地元メディアが伝えた映像では、建物をロープのようなもので引っ張り解体している様子が確認できます。

地元メディアは「崩れ落ちたがれきにより、付近の集合住宅の窓ガラスが割れ、現場近くに止めてあった車両140台に被害が出た」と報じています。

その被害額は約1億ルーブル、日本円で約1億9000万円に上るということです。

同じ解体工事現場での事故は今回が初めてではありません。

2023年11月にはクレーンが倒れ、操縦していた作業員が負傷しました。

2024年12月には、建物の骨組みとみられるものが崩落。

映像には、崩落現場から逃げ惑う作業員の姿が捉えられていました。

さらに、2025年9月にも、建物の一部が崩落するなど事故が相次いでいました。

今回の事故を巡り、地元当局は作業の安全規則違反があったとみて調べを進めています。