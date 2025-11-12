先月、4人が相次いでクマに襲われた湯沢市では精密部品メーカーが、従業員を対象にした被害防止のための講演会を開きました。



講師を務めた男性が強調したのがクマを巡る様々な情報を「自分事」として捉えることの大切さです。



先月、湯沢市中心部では4人が相次いでクマに襲われました。



これを受け、市内に生産拠点を構える精密部品メーカーのオーブレーは12日、従業員を対象にしたクマ被害防止のための講演会を開きました。





講師を務めたのは、山岳ガイドや内閣府の政策アドバイザーを務める永井拓三さんです。日本環境防災研究所 代表 永井拓三さん「二ホンジカ最近増えているんですね。二ホンジカが食べているものとクマが食べているものが同じなんです。だからバッティングしちゃってエサのパイが小さくなってしまうからクマが食べるものがなくなってやむなく降りてきてるっていう可能性もかなり高い」クマの大量出没について、個体数の増加を要因に挙げた永井さん。去年、えさとなる木の実などが豊作で繁殖が活発になったことが背景にあると指摘しました。その上で、クマに襲われたときはうつぶせで首や顔を守る防御姿勢を取ることで、致命傷を避けられると説明しました。参加した社員「日中と夜、どちらのほうが活動的なのか」永井さん「明らかに明け方と夕方が多い」「ご家族に高齢者がいる場合は早朝の活動はなるべく控えるようにしてもらいたい」講演会では、クマを巡る様々な情報を「自分事」として捉えることの大切さが繰り返し呼びかけられました。オーブレー 並木里也子社長「きょう教えていただいたことを ぜひご家族の皆さんですとか周りの方々に伝えてもらって、皆さん自身が地域のリーダーとなって正しいことを伝えていくというようなことにつながっていけばいいなと」永井さんはクマが身近にいることを意識し、聞きなれない動物の足音などを耳にしたときは、すぐに安全なところに避難してほしいと呼びかけています。