「日経225ミニ」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万6378枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6378枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16378( 14378)
ソシエテジェネラル証券 18668( 12168)
楽天証券 3823( 3173)
SBI証券 4098( 1886)
JPモルガン証券 1061( 1061)
ビーオブエー証券 1618( 868)
みずほ証券 7050( 800)
松井証券 479( 479)
バークレイズ証券 234( 234)
マネックス証券 188( 188)
インタラクティブ証券 146( 146)
日産証券 116( 116)
シティグループ証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 210( 96)
SMBC日興証券 5086( 86)
フィリップ証券 83( 83)
立花証券 14( 14)
光世証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
広田証券 4( 4)
野村証券 12000( 0)
三菱UFJ証券 3500( 0)
BNPパリバ証券 3000( 0)
モルガンMUFG証券 1500( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 240454( 239644)
ソシエテジェネラル証券 139242( 139232)
SBI証券 80929( 41225)
バークレイズ証券 29788( 28988)
サスケハナ・ホンコン 28574( 28574)
松井証券 25216( 25216)
楽天証券 44449( 22467)
日産証券 16196( 16196)
ビーオブエー証券 7791( 7791)
モルガンMUFG証券 7697( 7697)
三菱UFJeスマート 11805( 7025)
JPモルガン証券 6531( 6531)
マネックス証券 5170( 5170)
ゴールドマン証券 4311( 4261)
BNPパリバ証券 4254( 4254)
広田証券 3739( 3739)
野村証券 2840( 2840)
みずほ証券 2061( 2057)
フィリップ証券 1972( 1972)
UBS証券 1416( 1416)
岡三証券 4( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
ソシエテジェネラル証券 90( 90)
SBI証券 133( 63)
三菱UFJeスマート 34( 30)
マネックス証券 22( 22)
フィリップ証券 17( 17)
楽天証券 38( 16)
JPモルガン証券 10( 10)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース