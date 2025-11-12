「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6040枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6040枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6040( 6040)
ソシエテジェネラル証券 4257( 4257)
バークレイズ証券 1370( 1370)
ビーオブエー証券 1264( 1264)
JPモルガン証券 1049( 1049)
ゴールドマン証券 1507( 945)
モルガンMUFG証券 370( 370)
UBS証券 285( 285)
ドイツ証券 237( 237)
サスケハナ・ホンコン 230( 230)
日産証券 145( 145)
野村証券 135( 135)
SBI証券 180( 78)
BNPパリバ証券 52( 52)
シティグループ証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 33( 27)
三菱UFJ証券 27( 27)
広田証券 20( 20)
HSBC証券 20( 20)
豊証券 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース