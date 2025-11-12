「日経225先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6338枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6338枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6338( 6143)
ソシエテジェネラル証券 2284( 2284)
バークレイズ証券 878( 878)
SBI証券 1698( 597)
松井証券 494( 494)
ビーオブエー証券 477( 477)
ゴールドマン証券 375( 326)
日産証券 299( 299)
ドイツ証券 278( 261)
楽天証券 382( 248)
モルガンMUFG証券 649( 231)
シティグループ証券 223( 218)
三菱UFJeスマート 223( 211)
サスケハナ・ホンコン 187( 187)
HSBC証券 183( 183)
JPモルガン証券 181( 181)
フィリップ証券 129( 129)
野村証券 280( 80)
インタラクティブ証券 73( 73)
BNPパリバ証券 78( 66)
UBS証券 55( 0)
みずほ証券 20( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース