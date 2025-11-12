「日経225先物」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6506枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6506枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16506( 15651)
ソシエテジェネラル証券 12613( 10820)
SBI証券 3791( 3024)
サスケハナ・ホンコン 2807( 2807)
バークレイズ証券 1947( 1574)
モルガンMUFG証券 1331( 1095)
JPモルガン証券 1169( 997)
ゴールドマン証券 1895( 966)
ビーオブエー証券 2362( 863)
松井証券 854( 854)
楽天証券 1064( 826)
日産証券 578( 578)
三菱UFJeスマート 587( 565)
BNPパリバ証券 1125( 548)
ドイツ証券 546( 535)
野村証券 2808( 512)
みずほ証券 1364( 417)
UBS証券 677( 361)
大和証券 389( 298)
フィリップ証券 250( 250)
SMBC日興証券 921( 0)
三菱UFJ証券 350( 0)
シティグループ証券 45( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 219( 219)
松井証券 51( 51)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 38( 32)
三菱UFJeスマート 19( 17)
楽天証券 19( 13)
インタラクティブ証券 11( 11)
バークレイズ証券 9( 9)
日産証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
ナティクシス証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
野村証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース