timelesz寺西＆橋本のツヤ肌ビジュアル解禁！キールズ限定ミラー付きホリデーコレクション第2弾が11月13日発売
スキンケアブランド「キールズ」から、ブランドアンバサダーを務めるtimelesz(タイムレス)の寺西拓人さんと橋本将生さんを起用したホリデービジュアルが2025年11月6日に公開された。また、ここでしか見られないインタビュー動画やメイキング映像も同時公開。さらに2025年11月13日(木)には、待望のホリデー限定コレクション第2弾も発売される。
【画像】キールズオリジナル、寺西さん&橋本さん ホリデーミラーを見る
■寺西は「レチノール推し」、橋本は「香りがめっちゃ好き」！2人が選んだホリデーアイテム
今年のホリデーコレクションのコンセプトは「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」。古きよきニューヨークから着想を得たバーガンディとアンティークゴールドが織りなす世界観のなか、寺西さんと橋本さんのつややかなヘルシースキンが際立つビジュアルに仕上がっている。
公式YouTubeで公開されたインタビュー動画「KIEHL'S TALK EPISODE 3」では、そんな2人のキールズ愛が炸裂。「今回のホリデーボックスの中で好きなキールズ製品は？」という質問に、寺西さんは迷わずレチノール美容液を選択。「今回キールズで初めてレチノールのすごさに気づきましたね。やっぱハリが違う。全然」と力説した。
橋本さんのお気に入りは透明美白美容液で、「匂いめっちゃ好き」と香りへのこだわりを見せた。メイキング映像では、NYのホリデーパーティーをイメージした撮影セットで楽しそうに過ごす2人の姿も収録されており、ファンならずとも必見の内容となっている。
■2000円台から選べる！第2弾の注目ラインナップ
今回発売されるホリデー限定コレクション第2弾は、全4種類のギフトセットと2種類のミニギフトシリーズ。価格帯も幅広く、プチギフトから自分へのご褒美まで、さまざまなシーンに対応できる充実の内容だ。
■《3000円以下》気軽に贈れるプチギフト
まず注目したいのが、2750円から購入できるミニギフトシリーズ。「リップ＆ハンド ミニギフトセット」(2750円)は、冬の乾燥対策に欠かせないリップバームとハンドクリームの組み合わせ。持ち運びやすいサイズ感で、おでかけ先でもしっかりケアができる。
「クリーム UFC ミニギフトセット」(2970円)は、キールズNo.1クリームの魅力をぎゅっと詰め込んだセット。28ミリリットルサイズのクリーム UFCに、モイスチャライジング トナーとディープクレンジング ジェルの試供品がついて、この価格は見逃せない。
■《5000円以下》ベストセラーの特別版
「クリーム UFC スペシャルボックス」(4950円)は、二面性が魅力の名品クリーム UFCの現品に、ロングセラー化粧水・カレンデュラトナーと透明美白美容液・クリアリーブライト エッセンスの試供品がセット。真冬も深くうるおうのにべたつかない、その独特の使用感を体験できる。
そして今回初登場となる「メンズ ホリデーセット」(3960円)も要チェック。洗顔料の現品に化粧水とクリームがついた、スキンケア初心者にも最適な内容となっている。橋本さんも「男性とかにプレゼントしたらいいかもしれない」とコメントしており、パートナーへのギフトとしても注目度大だ。
■《1万円前後》二人が選んだ、本命美容液セット
「水色ピールセラム スペシャルボックス」(6600円)は、今年のホリデーコレクションから新登場した角質ケア美容液をメインにしたセット。冬のごわつきと毛穴目立ちの両方をケアしたい人にぴったりだ。
寺西さんイチオシの「レチノール美容液 ホリデーセット」(1万3970円)は、毛穴目立ちを攻略してハリツヤ肌へと導く充実の内容。橋本さんお気に入りの「透明美白美容液 ホリデーセット」(1万2980円)は、透明感スイッチをオンにして、イルミネーションのように輝く肌を目指せる。
■絶対ゲットしたい！寺西＆橋本の限定ミラー
2025年11月13日(木)10時頃から、ホリデー製品を含む1万1000円以上の購入で、キールズ オリジナル 寺西さん&橋本さん ホリデー ミラーがもらえる。毎日持ち運びやすく、バッグにもつけられるケース付きという実用性の高さもポイント。数量限定のため、なくなり次第終了となるので早めの購入を。
さらに、2025年11月20日(木)から26日(水)まで、渋谷スクランブルスクエアでポップアップイベントも開催。外れナシのBIGアドベントカレンダーくじや、1万9800円以上の購入でイベント限定の巾着バッグがもらえるチャンスも。
第2弾は2025年11月13日(木)に発売。同日10時頃から公式オンラインストアの特設ページが公開予定で、全国のキールズストアでも購入できる。オンラインストア限定で、2025年12月26日(金)10時までは通常550円のラッピングが無料になるホリデー特別サービスも実施される。
「肌タイプ、関係なく使えるじゃん」「いろんな肌の人に合うからね」と語る寺西さんと橋本さん。2人からのホリデーメッセージは「イベントの多いこのシーズン、僕らと一緒にキールズできれいになった肌でホリデーを楽しみましょう！」。
キールズの2025年ホリデーコレクション第2弾は、どんなスキンタイプの人も、女性も男性も、誰もが楽しめる充実のラインナップ。寺西拓人さん・橋本将生さんのビジュアルとともに、ときめきに満ちた肌と日常を塗り替えよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
