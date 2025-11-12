各地で相次ぐクマの出没は、秋の味覚にも影響を及ぼしています。



横手市の道の駅では、今の時季に旬を迎える“あの食材”の入荷が例年の3分の1以下にとどまる異常事態となっています。



店内に産直コーナーを備えた横手市の「道の駅さんない」です。



収穫の秋を迎え、ブドウやリンゴ、ナシなどの果物に加えて、地域の名物「芋の子」などが店頭に並んでいます。





しかし。道の駅さんない 藤井博喜駅長「普段こちらの台のところにキノコの方並べているんですけれども、今年はキノコ、なかなか収穫ができなくて、ほかの野菜で埋めている状態です」今の時季に旬を迎えるマイタケやシメジ、ムキタケなどのキノコが全くなく、畑でとれる野菜で売り場を埋めていました。12日の午後、店頭に並んでいた天然のキノコは、ナメコだけでした。道の駅さんない 藤井博喜駅長「過去にないぐらいですね、キノコの販売の方がちょっと今落ち込んでいる状態です。クマの影響がですね、非常に大きい地区なので、たくさんクマがまず出没しているということもありまして、生産者の方もなかなか山に入れないという状況になっております」例年の3分の1以下にとどまっているという、キノコの入荷。道の駅さんないでは、来年に期待するしかないと話しています。