クマの出没が秋の味覚にも影響 今が旬の”あの食材”に異常事態 秋田・横手市
各地で相次ぐクマの出没は、秋の味覚にも影響を及ぼしています。
横手市の道の駅では、今の時季に旬を迎える“あの食材”の入荷が例年の3分の1以下にとどまる異常事態となっています。
店内に産直コーナーを備えた横手市の「道の駅さんない」です。
収穫の秋を迎え、ブドウやリンゴ、ナシなどの果物に加えて、地域の名物「芋の子」などが店頭に並んでいます。
道の駅さんない 藤井博喜駅長
「普段こちらの台のところにキノコの方並べているんですけれども、今年はキノコ、なかなか収穫ができなくて、ほかの野菜で埋めている状態です」
今の時季に旬を迎えるマイタケやシメジ、ムキタケなどのキノコが全くなく、畑でとれる野菜で売り場を埋めていました。
12日の午後、店頭に並んでいた天然のキノコは、ナメコだけでした。
道の駅さんない 藤井博喜駅長
「過去にないぐらいですね、キノコの販売の方がちょっと今落ち込んでいる状態です。クマの影響がですね、非常に大きい地区なので、たくさんクマがまず出没しているということもありまして、生産者の方もなかなか山に入れないという状況になっております」
例年の3分の1以下にとどまっているという、キノコの入荷。
道の駅さんないでは、来年に期待するしかないと話しています。