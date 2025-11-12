BTSのV（ヴィ）が、11月12日にアメリカ・ロサンゼルスへ出国。空港での“ナチュラルすぎる”ヘアスタイルが注目を集めている。

【動画＆写真】BTS V“寝起きみたいでかわいい”無造作ヘアで空港に／完璧な美しさ！TIRTIRの写真＆ムービー

■BTS V、自然体ヘアで空港に＆受験生へ応援メッセージ

Vは「寝起きみたいで可愛い」と思わずファンもコメントしたナチュラルなヘアスタイルに、黒縁メガネとマスクを着用。グリーンのシャツにカーキカラーのセーターをレイヤードし、デザイン性のあるデニムを合わせたカジュアルコーデで登場した。手にしたショールを軽く抱えながら、報道陣やファンに向けてグッドサインや手を振るなど、気さくに応じる姿にはVの飾らない魅力が溢れる。

その後、自身のInstagramストーリーズを更新。眼鏡を外してカメラに手を振る動画に「行ってきます」とコメントを添えたほか、グローバルアンバサダーを務めるコスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」の映像や、「HOLLYWOOD」の看板の“O”部分にTIRTIRのアイテムを嵌め込んだ写真を投稿し、「See u there（そこで会いましょう）」とコメント。Vは同ブランドのロサンゼルスでのポップアップイベントに出席予定で、ファンにその知らせを伝えた形となった。

さらに、11月13日に韓国で行われる大学修学能力試験（スヌン）を受験するファンに向けて、「スヌン 頑張ってください！ ファイティン！」と語りかける動画も公開。コメントで「わからなかったら2（を選んで）」と、お茶目なテテらしいアドバイスも添えた。

SNSでは「今日もかわかっこいい！」「ちゃんとセットしてなくてもかっこいいのさすが」「ナチュラルヘアのテテ愛おしい」「何しに行くのか教えてくれるの優しいね」「気をつけていってらっしゃい」「応援メッセージで声が聞けたの嬉しい」など、温かい反応が相次いでいる。

■写真＆動画：完璧な美しさ、V（BTS）のTIRTIRビジュアル