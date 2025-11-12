B1でレフェリーマイク試験導入…今季ポストシーズンでの全試合実装を目標に調整

11月12日、Bリーグの島田慎二チェアマンが理事会後のメディアブリーフィングに出席し、今月からB1リーグ戦でレフェリーマイクを試験導入することを発表した。

Bリーグでは2024－25シーズンの試合中に“侮辱発言を受けた”として選手間でトラブルが発生し、コート内に入って抗議をしたヘッドコーチが退場処分を受けた事例が発生。一連の事態についてリーグが調査したものの、「言った」「言っていない」の主張がぶつかり合う結果となり、“発言の有無”を確認できなかった。

島田チェアマンは「コート上で過激な発言をし、相手を怒らせ、何らかのリアクションをして退場ということが横行してしまうと、Bリーグのゲームのクオリティに影響する」と、昨シーズンの選手間トラブルが今回のマイク導入のきっかけになったと説明。レフェリーマイクがトラブルを未然に防ぐ抑止力の一つとなることも期待している。

なお、マイクで収録される音声は、コート上で何が起きているのか把握するためのデータ収集に用いるとのこと。審判がマイクを使用し判定について場内アナウンスすることは想定されていないという。

すでに今年9月のプレシーズンゲームにてデモ実施しているといい、今後は2026年1月以降にプロレフェリー担当試合で試験導入。同5月に行われるB1とB2のポストシーズン全試合での実装を目標に調整を進めていく方針だ。

島田チェアマンは「プロレフェリーからスタートして、うまく機能するとわかれば全レフェリーに広げていくことを考えています。（想定していた導入時期から）少し遅れていますが、運用してみないとわからないこともある。まずはトライアルしていきます」と話した。