元NGT48川越紗彩1st写真集のお渡し会を開催！「破れるぐらいた〜くさん見てほしい！」
元NGT48の人気メンバーで、現在はモデル、インフルエンサーとして活動している川越紗彩さんの1st写真集『なんとかなるなる』が発売。その発売を記念したお渡し会が新潟に続き、2025年11月1日に「HMVエソラ池袋」で開催された。
【写真】「バリで有名なクタビーチで撮影した、水着でジャンプしているカットがお気に入りです」
イベント前にはマスコミ向けの囲み取材も実施され、数多くのメディアが取材に集まった。さらに、この日は元NGT48メンバーの對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さんも応援に駆け付け、華やかな場となった。
発売を迎えた今の気持ちを聞かれると、「10月14日が私自身の25歳の誕生日だったので、その節目の日に1st写真集を発売できたことが本当にうれしいです。何よりも、ファンの皆さんが一番に喜んでくださって、“発売してよかったな”と思いました」と満面の笑み。
タイトル『なんとかなるなる』に込めた思いについては、「バリでのロケ中に考えました。かっこいい感じよりも、丸みのあるかわいらしいタイトルがいいなと考えていたときに、これまでの人生でピンチなときも“なんとかなってきたな”っていう気持ちが浮かんだんです。それで“なんとかなる”の語尾を“なるなる”にして、かわいくてポップな感じにしました」と、自身の生き方を反映したタイトルだと話した。
撮影日や海外ロケについて聞かれると、「撮影は5月のGW明けに行いました。撮影2日間と移動2日間の、計4日間というタイトなスケジュールでバリ島へ。海外に行くのは人生で初めてだったので、飛行機からワクワクしてました。バリに着いた瞬間、街並みも人も日本と全然違っていて、初めての海外ということでテンションが上がったまま撮影できました」と振り返った。
お気に入りのカットを見せながら、その理由を語る場面も。「バリで有名なクタビーチで撮影した、水着でジャンプしているカットがお気に入りです。海外の海にずっと憧れていたので、クタビーチで撮影できたのが本当にうれしくて。普段は外ではっちゃけるタイプじゃないんですけど、この写真集では無邪気な姿を見てほしくて、全力でジャンプしました」と笑顔でコメント。
見どころについて聞かれると、「初めてランジェリーにも挑戦させていただきました。なかでも“うさぎのランジェリーコスチューム”を初めて着たので、注目してほしいです。あと、初めてお尻の割れ目を見せたのでドキドキしてるんですけど(笑)、せっかく大胆になれたので、ぜひ見ていただきたいです。“おっふ”ってたくさん言われました(笑)」と笑いを誘った。
家族や友達の反応についても、「友達から“おめでとう”ってLINEをたくさんもらいましたし、家族もお祝いしてくれました。写真集も買ってくれたんですけど、兄から“届いたよ”ってLINEが来て、部屋に飾ってくれた写真まで送ってくれて。本当にうれしかったです」と、ほっこりエピソードも明かした。
写真集に点数をつけるなら？「500億点です！」とテンション高めに回答。会場からも笑いが。
会見後半には、對馬優菜子さん、曽我部優芽さん、古舘葵さんの3人が、川越さんの顔写真が大きくプリントされたフォトTシャツに、本人がデザインした“とらーや”などのキャラクター缶バッジをつけて登壇。それぞれお気に入りのページを開きながら、その理由を熱く説明した。
對馬優菜子さんは、「私が選んだのは、ランジェリーのバストアップの見開きショット。開いた瞬間のインパクトがすごくて、見開きいっぱいにさあや(川越)の顔があるのがうれしくて、思わず体を向けちゃうくらい(笑)。実際の顔よりも大きいさあやを見られるのはこの写真集だけ！皆さんもこのページを開いて“添い寝おっふ”してください(笑)」
曽我部優芽さんは、「私はグリーンのボディスーツのページ全部が好きです。背中やお尻のセクシーさはもちろんですが、右側と左側で違うさあやの表情が見られるのが魅力。さあやが言うには、右はかっこいい系、左はかわいい系なんですけど、どっちも“美”なんです。左右対称の美しい顔を味わってほしいです」
古舘葵さんは、「私のお気に入りは黄色のワンピースで手を伸ばしているカットです。この写真集はいろんなさあやが見られるんですけど、これは一番“彼女感”のある写真だと思います。リアルな日常感があって、まるでさあやと付き合ってる気分になれるので、いいなと思って選びました」
3人の熱いコメントに、川越紗彩さんは「ありがとう。褒めてくれてうれしい！イベントの最後まで一緒にいてね」とにっこり。
4人の関係性を聞かれると、「現役のときから仲がよかったんですけど、卒業してからも変わらず定期的に会っています。ご飯は月イチくらいで行きますし、ゆなこにはネイルをお願いしてて、おうちにも遊びに行きます。ゆめもあおちゃんも、プライベートや仕事の相談をするくらい仲良しです」と笑顔で答えていた。
最後に川越紗彩さんは、「記念すべき1st写真集を無事に発売できて本当にうれしいです。しかも25歳の節目の日に発売できて感慨深いです。制作から携わらせていただいて、128ページ全部、私自身が選んだお気に入りカットなので、今まで見せたことのない魅力や、無邪気な表情もたくさん詰まっています。破れるぐらいた〜くさん見てほしいです！」と熱いメッセージを送ってイベントを締めくくった。
2025年11月30日(日)には、写真集特設サイト限定特典として、裏話などを語るオンライントークショーも開催される。
撮影･取材･文＝野木原晃一、スタイリスト(川越紗彩)＝菅晴子、ヘアメイク(川越紗彩)＝河田愛
