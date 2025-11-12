明治35年に旗揚げし、華やかな舞台で多くの人を魅了する木下サーカス。その1世紀以上もの歴史を支えているのは何なのか。ステージの舞台裏に密着しました。

【写真を見る】明治35年創業「木下サーカス」世界トップクラスの人気の背景に基礎重視のたゆまぬ練習「より美しく より高く より滞空時間を長く」【岡山】

世界トップクラスの人気を誇る木下サーカス

創業123年の木下サーカス。屋台骨になっているのは、観客をひきつける驚異的なパフォーマンスです。

なぜ、このような卓越した技術をもつパフォーマーが生み出されているのか？

その秘密は、公演後の夜、テントで行われている「ある特訓」にありました。団員たちが集まって練習しているのは、華麗なアクロバット、と思いきや…前転でした。

（高岡由侑さん）

「体を締めてキープしないと。肩を上げない前転の時に。肩が上がっているから」



ただの前転でも細かく指摘をしているのは、若手の育成を担当している高岡由侑さんです。

（若手育成担当 高岡由侑さん）

「何事も基礎が大事といいますが。この基礎を通じて自分の体を操れる、体操ですね。操れるように訓練してます」

「より美しく より高く より滞空時間を長く」

前転は体操の基礎。ここでは、主にデビュー前の若手団員が参加し、基礎の練習をしているのです。

高岡さんは、舞台では空中ブランコのピエロ役。ウッカリ失敗をする姿を見せていますが、基礎ができているからこその芸当です。



（若手育成担当 高岡由侑さん）

「空中ブランコを、例えば飛んで帰るだけなら、もっと早く皆できるんですけど。それをより美しく、より高く、より滞空時間を長く、よりお客さんにどう伝わるかを考えてやるのを意識できるようになるのは、そう簡単ではない」



自分で意識をして体を操れるように。団員たちに基礎の練習を徹底させているのです。

体操未経験ながら空中ブランコを任された団員も

また、木下サーカスでは、体操の経験がなくても最初から先輩たちの指導を受けられます。体操未経験ながら空中ブランコを担当するまでに成長した団員もいます。

（元・美術学生 佐久間翔さん）

「元々が美術学生。24年間ずっと絵を描いてて、本当、これがなかったら僕は舞台に立てていないですね。やっぱり自分の力だけじゃ、ブランコもそうですし、他の芸とかも基礎力が必須なので」

（元・吹奏楽部 杉野夕月さん）

「どうやって練習すれば良いのかわからないので、舞台が使えるよって言われてもどう使って良いのかがわからない。こうやって皆で時間を使ってやってもらえたらやり方を学べる。バイクホールの上で回るやつとかも筋力が必要だし、やっぱり前転とかをちゃんとやっていたから少しだけわかるようになってきたのかなと」

観客を魅了する演技を目指して。若手団員は先輩たちに支えてもらいながら、デビューに向けて地道な練習を続けています。