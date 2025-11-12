Snow Man宮舘涼太『黄金のワンスプーン！』ACEes浮所飛貴が舘様を見習いエレガントに小松菜を収穫

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月21日にTBSで放送される『黄金のワンスプーン！』に、ACEes・浮所飛貴が出演する。

■ACEes浮所飛貴が番組に初登場

本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

今回、舘様はACEesの浮所飛貴、アンタッチャブルの柴田英嗣と共に神奈川県相模原市を訪れる。あいにくの雨の中、レインコートに身を包み、旬の愛され食材である「小松菜」収穫に挑戦。舘様の“エレガント収穫”を間近で観て、感化された浮所が雨に負けず、エレガントに小松菜収穫を行っていく。

そして、ふたつ目の愛され食材である「卵」を求めて舘様が次に訪れたのは、鳳凰卵“山吹”の販売店。生産者の方から卵の美味しい食べ方を学び、絶品料理を堪能する。

■舘様が会ってみたかったシェフを訪ね料理を学ぶ！

生産者から譲ってもらった卵を使用した料理を学ぶため、舘様がとあるシェフのもとを訪問。シェフのYouTube動画を観て、料理を勉強していたという舘様がシェフに直接教わることに。シェフが提案する“明日にでも真似できるエレガント料理”とは!?

さらに、スタジオには豪華ゲストが登場。神奈川県相模原市の愛され食材を使用し、舘様はどんなアイデア料理を披露するのか!? 11月21日20時55分から放送の『黄金のワンスプーン！』を楽しみに待とう。

■番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン！』

11/21（金）20:55～22:00

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：浮所飛貴（ACEes）、柴田英嗣（アンタッチャブル）

(C)TBS

