「欲しい時に限って完売」になる前に！【ZARA】大人におすすめ！「ダウンジャケット」

真冬のコーデで活躍する、防寒性の高い「ダウンジャケット」。気に入ったものをゲットするなら、早めのチェックが吉かも。そこで今回は、優秀な機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたダウンジャケットを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。どちらも大人コーデに取り入れやすく、上品に着られそうです。

着るだけで即おしゃれなシルエットに

【ZARA】「ショート丈撥水・防風ダウンジャケット」\17,990（税込）

ボリューム感のあるショート丈が特徴の、撥水・防風機能付きダウンジャケット。ワイドパンツやロングスカートとも好相性で、着るだけでトレンド感のあるシルエットを楽しめそうです。ハイネック仕様なので、首元まで防寒できてマフラーいらずかも。マットな質感のカーキカラーが上品で、アウトドアにもタウンユースにもマッチしそうです。

大人女性の上品さを演出するダウンジャケット

【ZARA】「撥水防風フード付きダウンジャケット」\17,990（税込）

王道のブラックカラーに、フードのフェイクファーがポイントになるダウンジャケット。ヒップまで覆う安心感のある丈感です。背面の切り替えによって、着たときのシルエットがすっきり見えするのも高ポイント。大人のきれいめコーデにもマッチする一着です。デイリーにも通勤にもヘビロテできそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M