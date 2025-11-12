マルミ光機の「マグネットスリムフィルター」に新サイズ フィルターの着脱をマグネットで 62mm・72mmが追加
マグネットスリム ベーシックキット（マグネットスリム サーキュラーPL、マグネットスリム ND16、レンズ取付用マグネットベース付きスリムレンズ保護フィルター、マグネットスリム専用キャップ）
マルミ光機株式会社は、丸型フィルター「マグネットスリムフィルター」シリーズに62mmと72mmの2サイズを追加し、11月14日（金）に発売する。
対象となるのは、CPLやNDフィルターとアダプターまたは保護フィルターなどをセットにした「ベーシックキット」および「アドバンストキット」。単体販売のアダプター、保護フィルター、キャップにも追加されている。
これまで67mm、77mm、82mmの3サイズが発売済み。今回、62mmと72mmを追加したことで5サイズでの展開となった。
マグネットスリムフィルターは、軽量・薄型を特徴とした磁気吸着対応のフィルターシリーズ。「マグネットスリム レンズアダプター」または「レンズ取付用マグネットベース付きスリムレンズ保護フィルター」をあらかじめレンズに装着しておくことで、対応フィルターが素早く着脱できるようになる。
マグネットスリム アドバンストキット（マグネットスリム サーキュラーPL、マグネットスリム ND16/ND64、マグネットスリム レンズアダプター、マグネットスリム専用キャップ）
マグネットスリム レンズアダプター
レンズ取付用マグネットベース付きスリムレンズ保護フィルター
マグネットスリム専用キャップ
新たに追加された製品は、以下の通り。マグネットスリム ベーシックキット マグネットスリム アドバンストキット マグネットスリム レンズアダプター レンズ取付用マグネットベース付きスリムレンズ保護フィルター マグネットスリム専用キャップ