日本代表の背番号が決定！堂安律の「10」や久保建英の「20」は変わらず。初招集トリオは何番を背負う？ 正GK不在のなか「１」の行方は？

日本代表の背番号が決定！堂安律の「10」や久保建英の「20」は変わらず。初招集トリオは何番を背負う？ 正GK不在のなか「１」の行方は？