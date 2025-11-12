日本代表の背番号が決定！堂安律の「10」や久保建英の「20」は変わらず。初招集トリオは何番を背負う？ 正GK不在のなか「１」の行方は？
日本サッカー協会が11月12日、ホームのキリンチャレンジカップ２連戦（14日ガーナ戦／18日ボリビア戦）に、新ユニホームで臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。
堂安律の「10」、久保建英の「20」、南野拓実の「８」などは変わらず。初招集の小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」となった。そのほか、先月は不在だったキャプテンの遠藤航は再び「６」を着用。それに伴い、前回６番だった藤田譲瑠チマは「７」に変えた。
また、正GKの鈴木彩艶が怪我で不参加のなか、早川友基が１番を背負う。
日本代表メンバーの背番号は以下の通り。
GK
１ 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
７ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
17 田中 碧（リーズ／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
堂安律の「10」、久保建英の「20」、南野拓実の「８」などは変わらず。初招集の小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」となった。そのほか、先月は不在だったキャプテンの遠藤航は再び「６」を着用。それに伴い、前回６番だった藤田譲瑠チマは「７」に変えた。
日本代表メンバーの背番号は以下の通り。
GK
１ 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
５ 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
７ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
17 田中 碧（リーズ／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」