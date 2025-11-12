『M:ZINE』初の番組イベント、楽屋インタビュー交えた特別版放送決定 IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZが出演
テレビ朝日音楽バラエティー番組『M:ZINE』初の番組イベント『M:ZINE LIVE』の特別版が、CSテレ朝チャンネル1で15日正午から放送される。
【番組カット】とってもキュート！ダンスチャレンジするNCT・チョンロ
『M:ZINE LIVE』は9月9日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された。IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZの4組が出演。イベントではライブに加え、MCの若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、松陰寺太勇（ぺこぱ）と番組恒例の企画コーナーも展開した。会場を埋め尽くした観客が大歓声を送る中、音楽とバラエティが融合した熱狂的な夜となった。
今回は、その一夜を“特別版”としておよそ3時間にわたって放送。地上波では見られなかったライブパフォーマンスもたっぷり届ける。さらに、CSテレ朝チャンネル限定で全アーティストの楽屋裏インタビュー映像も収録。地上波では伝えしきれなかった臨場感とアーティストの魅力を、しっかりと堪能できる豪華映像となっている。
