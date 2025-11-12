【スタバ新作レポ】“甘くない”季節限定ビバレッジ、トリュフの香りが広がる“スープチーノ”一足先に飲んできた
スターバックス（スタバ）から、これまでの季節限定ビバレッジのイメージを覆す新商品が登場する。11月14日から全国で発売される『トリュフ スープチーノ』は、日本のスタバ史上初となる“スープ”のビバレッジ。スタバの季節限定ビバレッジって、甘いものばかり…というイメージを覆す、さらにスタバならではのこだわりが詰まっているという“スープチーノ”。編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】チーズとろぉ、もっちり食感の『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』
「スタバの季節限定ビバレッジ＝甘い」という印象を変えるべく誕生した“スープチーノ”は、「甘いもの以外でも季節を味わいたい」というユーザーの声に応えるべく生まれたという。加えて、家庭のスープではなくレストランで提供される特別な一杯を目指したと開発担当者は話す。
『トリュフ スープチーノ』はバリスタがエスプレッソマシンで丁寧にスチームしたミルクを使用し、カプチーノのように仕上げる。カップを傾けた瞬間、黒トリュフとポルチーニ茸の香りがふわっと広がり、きめ細やかなフォームミルクが舌にやさしく触れる。驚くほどなめらかで軽やかな口当たりを楽しむことができる。
味わいはマッシュルームの旨みを中心に、焦がしベーコンと野菜ブイヨンのコクがじんわりと広がる。スープというより“飲む料理”といった印象で、ショートサイズでも満足感がある。
カスタマイズで表情ががらりと変わるのも面白い。ソイミルクに替えると、ポタージュのようにまろやかな甘みが引き立ち、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしさが際立つ。どのミルクも無料で変更でき、その日の気分や合わせるフードに応じて楽しめる。
合わせて登場する『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』は、ふわっとしたスクランブルエッグととろけるレッドチェダーチーズが、香ばしいベーコンの塩気を包み込み、朝にぴったりのバランス。スープチーノと合わせれば、優雅なモーニングプレートが完成する。
また同日からは、モーニングサービスも新たに「Good Start Morning」としてリニューアル。対象のビバレッジとフードを同時購入すると、店内価格で40円、持ち帰りで39円の値引きが受けられる。対象メニューには『トリュフ スープチーノ』のほか、『ブリュード コーヒー』『カフェ ミスト』『スターバックス ラテ』（ソイ、オーツ、アーモンドミルク、ディカフェ含む）などが並ぶ。フードは『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』や『あらびきソーセージパイ』『シュガードーナツ』など、朝にぴったりのラインナップだ。
「Good Start Morning」は12月25日までの予定で、各店舗のオープンから午前11時まで実施される。スターバックスは「スープチーノをはじめとする新しいモーニング提案で、心も体もあたたまる朝の時間を届けたい」としている。
◆ 商品概要
『トリュフ スープチーノ』 Shortサイズのみ
＜持ち帰り＞491円 ＜店内＞500円
販売期間：2025年11月14日（金）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
