井上和彦の演出舞台、声優11人の着物ソロビジュアル解禁 関智一、森久保祥太郎、下野紘ら参加
声優・井上和彦演出の舞台『四季シリーズ 秋 富嶽百景／駈込み訴え』に出演する11人の着物ビジュアルが解禁された。出演声優は井上和彦、小野大輔、下野紘、関智一、高橋直純、武内駿輔、寺島惇太、中島ヨシキ、仲村宗悟、森久保祥太郎、吉野裕行。日替わりで各ステージ3人の声優が出演し朗読する。
【写真】似合いすぎ！着物姿の小野大輔、関智一、森久保祥太郎ら11人ソロカット
「富嶽百景」は、作者の太宰治が、師と仰ぐ井伏鱒二が滞在する茶屋を訪ね、富士山のよく見えるその茶屋ともに過ごしながら、さまざまな人たちとの触れ合いの中で、自身の変化を見つめていく名作。3人の声優陣は「太宰治」「井伏鱒二、ほか」「甲府の娘さん、ほか」をそれぞれ担当。
本作品の演出も担当する井上は、「原作があるので各々作品イメージを持っていると思いますが、フラットな気持ちで楽しんでいただきき、この朗読会で『新しい太宰治』を見つけていただけたらと思います」とコメントを寄せた。
チケットは、お茶・和菓子・井上和彦サイン入りお品書きがついたカフェシート（2名席）、一般指定席をチケットぴあにて販売中。カフェシートは京都の宇治玉露を使った風味豊かな緑茶｢玉兎｣と、秋公演オリジナルの和菓子を提供。『富嶽百景』をモチーフに、練り切り細工で富士を表現した和菓子で、すでに完売となっている公演もある。
開催日時：2025 年11月29日（土）〜30日（日）
両日ともに13:30／19:00 開演
会場：クラブ eX （東京都港区高輪 4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F）
出演：11/29(土) 昼公演：小野大輔 吉野裕行 関智一
夜公演：武内駿輔 小野大輔 森久保祥太郎
11/30(日) 昼公演：中島ヨシキ 寺島惇太 下野紘
夜公演：仲村宗悟 高橋直純 井上和彦
