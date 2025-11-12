Myuk、SNS総再生数3,000万回！話題の冬ソング「タイトル未定」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Myuk（読み：ミューク）の新曲「タイトル未定」が、12月17日に配信リリースされることが決定した。

■童話『鶴の恩返し』から着想！冬の別れを唄った楽曲

既発曲「Arcana」がInstagramリール総再生回数1,000万回を突破し、「愛の唄」（Prod by Guiano）がテレビ朝日系全国24局ネット『EIGHT-JAM』にて、音楽プロデューサー蔦谷好位置の2024年マイベスト曲として選出されるなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。

本楽曲は2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、瞬く間に各SNSで累計3,000万回再生を獲得した話題作。日本童話『鶴の恩返し』からインスピレーションを得て冬の別れを唄った本作は、Myuk本人によって作詞作曲され、作家と共に制作されたとのこと。まだタイトルが決定しておらず、SNSのコメント欄を通じて全世界のユーザーからタイトル案が寄せられている。11月12日からサブスク予約（Pre-Add / Pre-Save）がスタートした。

■初の海外単独公演を上海＆北京で開催！2026年はキャリア最大規模のライブツアーも

また、11月26日には現在放送中のアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ「グライド」のCDリリースを予定している。12月には初の海外単独公演となる『Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”』を開催予定。中国は上海、北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー『Message from “Marie”』を海外公演に向けアップデートした内容となっている。

さらに、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』を控えている。初日の3月21日名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日大阪 なんばHatch、ラストは3月29日Zepp DiverCity（TOKYO）にて実施予定。チケット受付中のため、こちらも併せてチェックしよう。

