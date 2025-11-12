『勘違いの工房主』第2期制作決定 ビジュアル解禁
テレビアニメ『勘違いの工房主〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話〜』の第2期が制作されることが決定した。
【画像】まさかの第2期決定！『勘違いの工房主』ビジュアル
第2期制作決定を受けて、コミカライズを手がける古川奈春が描き下ろしたビジュアルも解禁され、クルト、ユーリシア、リーゼロッテ、アクリが描かれている。
2018年8月よりウェブ上で連載開始した「勘違いの工房主〜英雄のパーティをリストラになった雑用係が、実は戦闘以外の適性ランクがSSSだったというよくある話〜」を改題し書籍化した本作は、“実は戦闘以外のあらゆる分野の適性が最高のSSSランク”である少年・クルトが、「役立たずだから」と英雄パーティをクビになったところから物語が始まる。
肝心の本人は自身の人間業とは思えぬ驚異の才能に気づいておらず、無自覚な行動で周囲を巻き込み、人や町、果ては国までを救ってしまう！？勘違いだらけのドタバタファンタジー作品。2025年4月よりアニメが放送・配信された。
