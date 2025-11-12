パリミキＨＤ、7-9月期(2Q)経常は2.6倍増益、下期配当を見送り

パリミキホールディングス <7455> [東証Ｓ] が11月12日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.0％増の14.7億円に伸び、通期計画の17.4億円に対する進捗率は84.4％に達し、5年平均の55.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比47.5％減の2.7億円に落ち込む計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来4円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の11.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8％→7.7％に改善した。



