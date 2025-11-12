大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくが、とり野菜みそ BLUECATS ARENAにて開催するホームゲームを、『平成レトロシリーズ』及び『昭和レトロシリーズ』として開催することを発表した。

『株式会社ミラボPRESENTS MATCH平成レトロシリーズ』と題して開催されるのは、11月22日（土）と23日（日）のSVリーグ女子第7節 Astemoリヴァーレ茨城戦。平成生まれの方を各日500名無料招待し、選手入場時には、平成に流行したファッションを身にまとった選手ビジュアルが大型ビジョンに映し出され、当時の流行楽曲で入場する。無料招待は専用のフォームから20日（木）まで受け付けている。

そしてその翌週、『TANIDA株式会社PRESENTS MATCH昭和レトロシリーズ』として開催されるのは、11月29日（土）と30日（日）のSVリーグ女子第8節 アランマーレ山形戦。この試合では、昭和生まれの方500名の無料招待を実施。27日（木）まで専用のフォームから事前申し込みを受け付けている。

また、会場では「昭和グルメフェス」が開催され、複数店舗のキッチンカーや出店する。選手入場時には平成レトロシリーズと同様の企画で、AIで作成された昭和に流行したアイドル風髪型の選手が大型ビジョンに投影され、当時の流行楽曲で入場する。

2週連続のホームゲーム、様々な年代のファンが楽しめるイベント企画で会場を盛り上げながら、勝利も重ねたいところだ。