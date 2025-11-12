12日の参議院予算委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が小泉進次郎防衛大臣の答弁を“評価”する場面があった。

【映像】「大臣なかなか力強いね、いいよ」→議場内で笑い（実際の様子）

榛葉幹事長は「安保3文書の前倒し改定」と「今年度中に防衛予算のGDP比2％への引き上げ」の政策変更の意義と重要性を質問。

これに小泉防衛大臣は「3年前に3文書ができたが、それ以降、ロシア・ウクライナ戦争の中で、ドローンの大量活用等、サイバー、AI、ハイブリッド戦争も含めて、新しい戦い方が戦場の中でものすごく短いサイクルで戦術・装備・武器も変わってきている。我々の取り巻く安全保障環境もものすごく変わっているので、対応するだけの我々の抑止力・対処力を新たに構築しなければいけない。これが3文書を来年中の前倒しをしようという意義だ」と回答。

GDP比2％へ引き上げについては「急速に変化している安全保障環境の中で、例えば円安なども含めて、本来であればこのペースで調達をしたい、こういった日本の自前の防衛力・整備・装備についても一定の影響が出ている面もあるので、こういったことに対応することや、自衛官の採用、これも待ったなしの状況だ。この人的基盤の強化につながる施策の強化、そして、日本もドローン対処機材、そして災害対処機材、こういったものを整備することは待ったなしだ。そういったことを積み上げた結果として2％を達成すると理解をいただければ」と答えた。

これに榛葉幹事長が目を見開いて「大臣なかなか力強いね、いいよ」と“評価”すると議場内に笑いが広がった。

榛葉幹事長は続けて「大臣ね、来年度の概算要求8.8兆円、これで米軍再編成予算を加えると9.2兆円だ。GDP比2％になると、どれくらいの規模になるか？」と聞いた。

小泉防衛大臣は「対GDP比2％水準は合計11兆円程度となるが、補正予算と合わせた今年度予算における公共インフラ整備などが占める割合は、現在補正予算の編成中なのでお答えが困難なこともご理解いただければと思う」と答えた。

榛葉幹事長は「私も11兆円強になると思う。ただ、小林鷹之政調会長がNHK番組で『2％では到底足りない』と言われた。小泉大臣も同じ考えか？」とさらに問うた。

小泉防衛大臣は「2％で足りないという文脈がこの補正も含めて言っていると私は捉えてはいない。今後、日本にとってずっと2％基準が十分な防衛力整備の水準なのかという中で出てきた話だとすれば、これは日本を取り巻く安全保障環境が厳しい中で積み上げた結果、どこの何％になるかというのはそういった形で出てくるものだ」と返答した。

榛葉幹事長は「EUはもう5％だ。台湾が3.23％、韓国が3.2％。水面下でアメリカからもうちょっと増やすべきだと言われているのでは？」と質問。

小泉防衛大臣は「この前、衆議院でも共産党の委員から同じようなことを再三、高市総理が問われて『トランプ大統領から全くそんなことはない』というような話があった。補足をさせていただくと、私はヘグセス国防長官と会ったが、終わった後の共同記者会見で日本の記者には『日本側にアメリカから要求したことは一切ない』と言い、その後、アメリカの記者には『日米は同じ価値を共有する間柄だから、相互理解・相互尊重でやっているので、相手が何をなすべきか言う必要はない』と言っていた。これが全てだと思う」と話した。

榛葉幹事長は「小泉大臣ね、私、共産党と同じ質問をしたかもしれないが、方向性が違うんだね。それだけはちょっと確認させていただいて」と話すと議場内に再び笑いが起きた。

（ABEMA NEWS）



