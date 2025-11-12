埼玉県越谷市にあるかみむら歯科・矯正クリニックの院長、上村優介さんが11日放送のフジテレビ系「異次元すぎて衝撃＆大爆笑！やりすぎ大富豪」にVTR出演。オークションで落札した大谷翔平グッズを紹介した。

理事長の英之さんが落札したものと明かされ、医院の中には、ドジャース大谷翔平投手のグッズが300点以上飾ってあり、中には実際に使用したユニホームや、ベースなどが飾られていた。優介さんは「コーナーを作ってしまいました」と明かした。

MLB公式オークションなどで購入したといい、折れたバットは200万円、メジャー初三振を喫したボールは300万円、250号を達成した際に付けていたエルボーガードは370万円、実際に使用していたエンゼルス時代のユニホームは600万円と紹介された。

中でも一番高額だった記念品はオールスターゲームでのヘルメットで1000万円以上だと明かされ、なんとオールスターゲームのヘルメットを過去3年分購入していた。

大谷グッズを購入した金額は1億円だといい、スタジオでVTRを見ていたゆうちゃみは「億はやりすぎ」と驚きの声を上げていた。