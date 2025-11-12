社民党の副党首・新垣邦男衆院議員（69）の“離党届が受理されない”問題が、いまだに尾を引いている。

新垣氏は11月2日に会見を開き、“党勢拡大の提案が受け入れられなかった”として社民党からの離党を表明しており、9月末には党首の福島みずほ参院議員（69）に離党届を提出したが突き返されていた。その後、服部良一幹事長（75）にも持っていったが同様に受理されなかったという。その後、離党届を郵送したものの、“党の正式な提出の手続きを経ていない”として、新垣氏のもとに再び離党届が返送され、離党できていなかった。

11日には離党届が“ようやく”社民党の県連に受理され、事態は一歩前進したように見えるが、ある全国紙政治部記者は「衆院の議席を死守するという、“引き留め”の意図はあったでしょう」と前置きしながら、こう話す。

「新垣氏の会見を受けて福島氏も5日に会見を開き、“党勢拡大のためにスタンダップコメディもやっている”と反論したものの、疑問の声が多く上がりました。たしかに6日の講演会ではラサール石井副党首（70）とともにスタンダップコメディを披露していましたが、参加費が7,000円という高額。内容も新規の支持者を得るためではなく、既存の党員に向けたもので、“党勢拡大”につながるとは思えないですね……」（前出・全国紙政治部記者）

イベントで披露された“スタンダップコメディ”とは、どのようなものだったのか。

「ラサール氏の自虐的なトークが、大いに笑いを取っていたようです。“社民党は絶滅危惧種で皆さんは『トキを守る会』” “参院にトキが2羽、福島さんと私。衆院は新垣さん。その方はヤンバルクイナ。これまた絶滅危惧種で、しかも飛んでいっちゃいそう”といった内容で、離党問題を茶化していたと聞きます」（前出・全国紙政治部記者）

党の“非常事態”を自虐的に語っていた福島氏やラサール氏だったが、このイベントの内容を重く見た“身内”がいた。副党首を務めている、大椿裕子前参院議員（52）だ。大椿氏はイベントの内容を報じた記事を引用し、“怒り”を滲ませながら、こう綴っていた。

《ちゃんと批判する身内が居ないと思うので敢えて書きますが、新垣議員の離党問題は笑いにする様な事ではない。私たち社民党が真剣に問われています。》

離党問題から内紛にも発展しかねない状況へーー。社民党の存在意義が問われている。