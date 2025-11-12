お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。TBSの女性アナウンサーにバラ3輪を渡したことで、同局の一部番組を出禁になった話を告白した。

芸能事務所グレープカンパニー所属芸人特集で登場。MCの神田愛花から「過去に女性共演者に電話番号渡したことがあるっぽい」とフリップに栗谷の似顔絵イラスト付きで質問された。栗谷は「△」の札をあげたが「いや、僕は連絡先じゃなくて、3輪のバラを渡したことがあります」と素直にやらかした行為について白状した。

MCハライチ澤部佑が「えー、3輪？」と尋ねると栗谷は「はい、TBSの女性アナウンサーを好きになってしまって、しゃべったこともないのに3輪のバラを渡して、その場から逃げ出してしまった」と話した。澤部が「渡して、その人が逃げ出したんじゃなくて、栗谷が逃げ出す？」と聞き返すと栗谷は「緊張が張りすぎて…」と小さな声になった。澤部は「でも、それは純粋な恋だもんな」と栗谷がその場から逃亡したことについて理解を示した。

さらに澤部は「キングカズ（サッカーの三浦知良）でもバラ1輪だからね、渡すのは」とツッコミを入れた。栗谷の相方、すがやは「3輪は花言葉があるんだよな」と話すと、栗谷は「3輪は告白、っていう花言葉がある」と説明。すがやは「それで、その番組を出禁になったんですよ」とオチをつけた。栗谷は「オマエ、何、くどいてるんだ」とスタッフに言われて番組から出禁宣告をされたことを打ち明けた。